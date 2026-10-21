Sabemos de dónde es la chaqueta de piel de María Pombo que se convertirá en la gran tendencia del otoño

María Pombo vuelve a demostrar que una sola prenda puede transformar por completo un estilismo. La influencer ha lucido en Barcelona una chaqueta de piel que reúne varias de las claves de la moda de esta temporada: una silueta con personalidad, el protagonismo de las prendas de cuero y un diseño capaz de elevar incluso las combinaciones más sencillas. Lejos de las cazadoras clásicas de inspiración motera, su elección apuesta por una estética más sofisticada, con detalles que marcan la diferencia y convierten la chaqueta en el centro de todas las miradas. Detrás de este diseño está Ducie, una firma británica que destaca por sus prendas de piel y sus propuestas de inspiración contemporánea. Una pieza con carácter que apunta a convertirse en una de las grandes protagonistas del armario otoñal.

La chaqueta de María Pombo es de Ducie

La prenda elegida por María Pombo pertenece a Ducie, una firma británica especializada en prendas de abrigo y diseños de piel. En concreto, el modelo que nos ocupa es la Hope Leather Jacket, una chaqueta de cuero negro que se aleja de las siluetas más habituales para apostar por una estética marcada y con personalidad.

Disponible en la página web oficial de Ducie, el diseño tiene un precio de 1.000 libras esterlinas en su ficha de producto, 1.191 euros al cambio actual, aunque conviene comprobar el importe actualizado antes de comprarla. Su propuesta encaja con una tendencia que lleva varias temporadas ganando terreno: recuperar la chaqueta de piel como una pieza clave del vestidor, pero reinterpretarla a través de patrones y volúmenes que van más allá del estilo rockero.

Un diseño que se aleja de la cazadora clásica

La chaqueta de Ducie destaca por su diseño, pensado para tener protagonismo dentro del conjunto. Frente a las cazadoras biker tradicionales, asociadas a las solapas, las cremalleras y una estética más rebelde, la Hope Leather Jacket apuesta por una interpretación más depurada y contemporánea de la piel.

El negro refuerza su versatilidad y permite combinarla con prendas de diferentes colores, tejidos y estilos. Es, además, una alternativa interesante para quienes buscan invertir en una chaqueta que pueda acompañar tanto a unos vaqueros como a un pantalón de vestir o una falda. El cuero aporta estructura y presencia, mientras que el acabado de la prenda permite construir estilismos que funcionan tanto de día como en ocasiones más especiales.

La clave está en dejar que la chaqueta asuma el papel principal. Cuando una prenda tiene tanta fuerza visual, no hace falta recargar el resto del look: basta con elegir básicos bien seleccionados para conseguir un resultado actual.

Cómo combinar una chaqueta de piel este otoño

El estilismo de María Pombo en Barcelona vuelve a poner sobre la mesa una de las fórmulas más fáciles de adaptar al día a día: combinar una chaqueta especial con prendas sencillas. Los vaqueros son uno de sus mejores aliados, ya que equilibran el carácter de la piel y permiten conseguir un conjunto informal sin que resulte demasiado básico.

Para completar la combinación, un top liso o una camiseta en tonos neutros ayuda a mantener el equilibrio. Si se busca un resultado más sofisticado, basta con sustituir el denim por un pantalón de pinzas y añadir unos zapatos de punta o unas botas. También funciona con faldas midi y vestidos, una opción que introduce un contraste interesante entre la fuerza del cuero y la ligereza de otros tejidos.

Otra posibilidad es jugar con los accesorios. Un bolso estructurado, unas gafas de sol o un cinturón pueden completar el conjunto sin restar protagonismo a la chaqueta. Para los días más fríos, además, puede llevarse sobre un jersey fino o una prenda de punto, siempre que el volumen permita mantener una silueta equilibrada.