Victoria Federica apuesta por esta marca española con un conjunto de rayas marrones que cuesta 340 euros

Victoria Federica ha vuelto a demostrar que no necesita recurrir siempre a las grandes firmas internacionales para conseguir un estilismo con personalidad. Durante su viaje a Perú, la hija de la infanta Elena ha sorprendido con un conjunto de dos piezas de una marca española que reúne varias de las tendencias más destacadas de esta temporada: los estampados de rayas, los tonos marrones y las siluetas amplias. Se trata de una propuesta cómoda, elegante y con un punto diferente que ha llamado la atención por su originalidad y por la manera de combinar prendas clásicas con detalles especiales. Detrás del diseño está Copines, una firma que apuesta por la confección artesanal en España y que ha conseguido hacerse un hueco en el armario de la joven. El conjunto completo cuesta 340 euros.

El conjunto de rayas marrones de Victoria Federica durante su viaje a Perú

La joven ha compartido una fotografía frente al espejo durante su estancia en Perú en la que luce el conjunto Clémentine, de Copines. Una elección que llega después de que también llamase la atención con un estilismo de Louis Vuitton durante una jornada taurina en el país sudamericano. En esta ocasión, Victoria Federica ha cambiado las grandes casas de lujo por una firma española y ha apostado por un dos piezas de camisa y pantalón con estampado de rayas verticales en marrón y blanco.

La parte superior es una camisa de manga larga y corte relajado, con cuello redondo, dos bolsillos delanteros y unos originales cierres de nudo que aportan un toque diferente al diseño. Lejos de llevarla completamente cerrada, Victoria Federica ha optado por dejarla abierta y colocar debajo una camiseta negra básica. Un recurso sencillo que resta formalidad al conjunto y le da un aire más desenfadado.

La elección de los pantalones también tiene mucho que ver con el resultado. Se trata de un modelo de silueta bombacha, con volumen en las piernas y bajo ligeramente ajustado mediante una goma.

Cuánto cuesta el conjunto de Victoria Federica

El conjunto Clémentine está compuesto por dos prendas que se comercializan por separado. La camisa tiene un precio de 160 euros, mientras que los pantalones bombachos cuestan 180 euros. Por tanto, hacerse con las dos piezas supone un desembolso total de 340 euros.

Ambas prendas están confeccionadas en lyocell y elaboradas a mano en España. Una apuesta por la producción nacional y el cuidado de los detalles que forma parte de la identidad de la marca. Además, su versatilidad permite sacarles partido más allá de este estilismo: la camisa puede llevarse con unos vaqueros o unos pantalones de vestir, mientras que los bombachos funcionan con una camiseta básica o un jersey de punto.

Copines, la firma madrileña detrás del ‘look’

Detrás de este conjunto está Copines, una firma española de moda femenina que nació en 2022 de la mano de dos amigas, Eugenia de las Bárcenas y Carmen Roldán. Su proyecto surgió de una afición compartida por la moda y del deseo de crear sus propios diseños, después de pasar años imaginando prendas y estampados juntos.

La marca tiene su origen en Madrid y cuenta con un espacio físico en la calle General Arrando, en el barrio de Chamberí, además de su propia tienda online. Su propuesta combina prendas de inspiración clásica con detalles originales, estampados y siluetas diferentes. La confección artesanal y la producción en España son otros de sus rasgos distintivos.