Rania de Jordania descubre Madrid: sus tiendas favoritas, una parada para comprar turrones y una visita al zoo

La reina Rania de Jordania ha aprovechado una reciente estancia privada en Madrid para disfrutar de algunos de los planes más apetecibles que ofrece la capital. Lejos de los compromisos institucionales y de las recepciones oficiales, la esposa del rey Abdalá II ha recorrido algunas de las calles más comerciales de la ciudad, ha descubierto establecimientos de moda española, ha hecho una parada para comprar turrones artesanos y ha reservado tiempo para disfrutar de una jornada en familia en el Zoo Aquarium de la Casa de Campo. Una visita en la que ha estado acompañada por su hija, la princesa Iman, su yerno, Jameel Alexander Thermiotis, y su nieta mayor, Amina, de año y medio, que se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta escapada.

Una visita privada con una parada en el hospital Ruber Internacional

La última visita oficial de Rania de Jordania a España tuvo lugar en junio de 2023, cuando viajó junto al rey Abdalá II y fue recibida por los reyes Felipe VI y Letizia. Esta vez, sin embargo, su presencia en Madrid ha tenido un carácter muy diferente. La soberana ha permanecido alrededor de una semana en la capital, acompañada por parte de su familia, en un viaje cuyo principal motivo era recibir tratamiento médico para unas molestias lumbares que arrastra desde hace años.

Según publica la revista ¡HOLA!, la reina acudió al hospital Ruber Internacional, donde se puso en manos del doctor Jaime Baselga. Allí recibió un tratamiento para aliviar sus molestias lumbares, que incluyó inyecciones de Orthokine en la zona de la columna vertebral y sesiones de radiofrecuencia. Las visitas al centro sanitario se repartieron en diferentes jornadas, aunque Rania también aprovechó su estancia para disfrutar de Madrid sin las obligaciones de un viaje institucional.

Turrones artesanos y compras por el barrio de Salamanca

Uno de los primeros planes de la reina después de acudir al hospital fue una visita a Turrones Vicens, una conocida firma especializada en turrones y chocolates artesanos cuya tradición se remonta a 1775. Rania e Iman se acercaron al establecimiento y dedicaron un buen rato a descubrir su oferta de dulces, de donde salieron con una bolsa de productos.

La parada tuvo también un pequeño adelanto de la Navidad, ya que la tienda cuenta con una amplia selección de especialidades típicas de estas fechas. Un plan gastronómico que ambas pudieron disfrutar con tranquilidad antes de regresar al hotel para descansar y almorzar.

La tarde estuvo reservada para las compras y, especialmente, para la pequeña Amina. Rania, su hija y su nieta recorrieron distintas tiendas de moda infantil del barrio de Salamanca, donde aprovecharon para adquirir algunas prendas para la niña. La pequeña, que lució un vestido de estampado floral en tonos rosas y un chaquetón de pelo con animal print, estuvo acompañada en todo momento por su familia y los miembros de seguridad que formaban parte del dispositivo.

Rania escogió un abrigo envolvente de dos tonos de gris, de Fendi, con pliegues en las mangas y cierre oculto, que combinó con pantalón negro de corte masculino y botas con suela track.

Una jornada en el zoo con su nieta Amina

La faceta más familiar de esta escapada quedó especialmente patente durante la visita al Zoo Aquarium de la Casa de Campo. Rania, Iman y Jameel Alexander Thermiotis llevaron a la pequeña Amina a conocer este espacio, donde pudieron contemplar algunas de las especies que alberga el recinto.

Los pandas gigantes, las diferentes especies marinas del acuario, las exhibiciones de leones marinos y aves rapaces y la granja, donde los niños tienen la oportunidad de alimentar a los animales, formaron parte de este recorrido. Un plan pensado para disfrutar con la niña y que permitió a la reina dedicar unas horas a su papel de abuela.

Una comida de marisco en el barrio de las Letras

La gastronomía española también tuvo su espacio en la agenda de la familia jordana. En otra de las jornadas, Rania, Iman y Jameel acudieron a un restaurante situado en la calle Cervantes, en el barrio de las Letras, especializado en pescados frescos, mariscos y arroces. Aunque no ha trascendido el nombre del establecimiento, la familia pudo disfrutar de una comida en uno de los barrios con más personalidad de la capital, en un ambiente más discreto y alejado de los compromisos oficiales.

Una visita a Cherubina y una última parada en El Corte Inglés

La moda española también tuvo un lugar destacado en la agenda de la reina. Durante su estancia, Rania visitó Cherubina, la firma sevillana conocida por sus diseños femeninos, sus vestidos de invitada y sus propuestas para ocasiones especiales. Una parada especialmente interesante teniendo en cuenta el interés que la soberana siempre ha demostrado por la moda y su capacidad para combinar grandes firmas internacionales con marcas de diferentes países.

Antes de abandonar Madrid para regresar a Amán, también se acercó a El Corte Inglés de la calle Serrano, donde recorrió diferentes espacios dedicados a la moda, los complementos y la cosmética. Para esta última salida, Rania cambió los tonos grises por una combinación de burdeos y beige. Lució un jersey de cuello alto en color burdeos y unos vaqueros beige con pinzas de la firma Haikure, además de llevar una chaqueta del mismo tono que el jersey en el brazo.