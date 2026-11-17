Para celebrar el embarazo de su hijo Máximo, Marcos Llorente ha brindado en París con algunos de los nombres más exclusivos y codiciados del universo del vino. El futbolista ha compartido una pequeña colección de botellas que, para cualquier aficionado a la gastronomía y a la enología, constituye un auténtico desfile de lujo borgoñón. Domaine de la Romanée-Conti y Armand Rousseau son dos de las grandes firmas que aparecen en las imágenes: etiquetas míticas, producciones limitadas y vinos que pueden alcanzar precios de varios miles de euros. No se trata simplemente de descorchar una botella, sino de sentarse a la mesa con algunas de las expresiones más admiradas del terruño francés.

El recorrido comienza con un Grands Échézeaux 2017, de Domaine de la Romanée-Conti, una de las grandes joyas de la Côte de Nuits. Esta denominación, vecina de los legendarios viñedos de Vosne-Romanée, produce tintos de Pinot Noir de enorme profundidad y elegancia. En la copa cabe esperar fruta roja y negra, notas de especias, flores, sotobosque y una textura sedosa, con taninos finos y una capacidad de envejecimiento extraordinaria. El 2017 ofrece, además, el atractivo de una añada que permite empezar a disfrutar de su expresión sin renunciar a su potencial de guarda.

Su valor de mercado ronda los 2.400 euros por botella de 75 cl, según las cotizaciones de iDealwine. Una cifra que refleja tanto la escasez de la producción como el prestigio de una de las parcelas más deseadas de Borgoña. Es un vino para disfrutar despacio, sin prisas y con una cocina a su altura: un solomillo de ternera, un pichón asado o una pieza de caza serían compañeros ideales.

La segunda botella es un Corton 2018 de Domaine de la Romanée-Conti, otro tinto de la casa, procedente de la prestigiosa colina de Corton. En este caso, la etiqueta identifica también la mención Prince Florent de Mérode. Estamos ante un Pinot Noir que juega en otra liga: fruta roja madura, cereza, especias, notas terrosas y una estructura que combina potencia y finura. Corton tiene algo más de músculo y carácter, pero conserva esa elegancia borgoñona que convierte cada sorbo en una experiencia. Su cotización para la añada 2018 se sitúa alrededor de los 1.900 euros. En la mesa pide platos de sabor profundo: un pato asado, unas setas silvestres o una carne roja con una salsa reducida.

El lujo también llega en versión blanca con el Corton-Charlemagne 2019, igualmente firmado por Domaine de la Romanée-Conti. Es, probablemente, una de las botellas más impresionantes de la selección. Elaborado con Chardonnay, este Grand Cru representa la cara más sofisticada de los grandes blancos de Borgoña. Su perfil combina fruta cítrica, flores blancas, notas de mantequilla fina, frutos secos y una mineralidad muy característica. Tiene volumen, tensión y una acidez capaz de sostenerlo durante años. Su precio de mercado ronda los 6.700 euros, aunque algunas tiendas especializadas han ofrecido esta añada por cantidades próximas a los 5.900 euros. Marida de maravilla con bogavante, rodaballo, vieiras o una langosta a la mantequilla.

Cierra esta selección un nombre imprescindible para los amantes del Pinot Noir: Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques 2023, de Domaine Armand Rousseau. Una botella que se sale del catálogo de Romanée-Conti, pero que juega en la primera división de Borgoña. Clos Saint-Jacques es uno de los viñedos más prestigiosos de Gevrey-Chambertin y Rousseau, una de las bodegas más veneradas de la región. Su vino destaca por la intensidad de la cereza y la mora, los recuerdos florales, las especias y una boca sedosa, fresca y persistente. Su precio se mueve entre los 1.000 y los 1.100 euros. Una maravilla para acompañar un pichón, un magret de pato o un buen queso Comté curado.

Cuatro botellas, cuatro maneras de entender Borgoña y una celebración familiar que ha tenido París como escenario. Marcos Llorente ha reunido en su escapada algunos de los grandes nombres de la viticultura francesa. Si tomamos como referencia las cotizaciones consultadas, la selección supera los 12.000 euros. Un brindis de auténtico coleccionista para dar la bienvenida, todavía antes de nacer, al pequeño Máximo.