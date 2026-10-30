Marcos Llorente sigue los pasos de Julio Iglesias con su pasión por los grandes vinos: su última botella cuesta casi 800 euros

Marcos Llorente tiene una afición que ya se ha convertido en una de las señas de identidad de sus publicaciones: el vino . El futbolista del Atlético de Madrid ha demostrado en numerosas ocasiones su pasión por la enología, compartiendo botellas vinculadas a celebraciones, momentos personales y ocasiones especiales. Desde celebraciones deportivas hasta acontecimientos familiares, las grandes etiquetas suelen encontrar un hueco en sus fotografías. Esta vez, sin embargo, el escenario es bastante más cotidiano.

En una imagen compartida desde Menorca durante sus vacaciones, Llorente aparece junto al mar, con varias cajas de pizza sobre la mesa y una botella de Grand Vin de Château Latour 2019 . La fotografía no permite identificar el establecimiento donde hizo el pedido. Es más, de las pizzas no quedan pistas sobre sus ingredientes, porque no quedó ni siquiera dos cortezas. Pero sí conocemos el vino que eligió para acompañar la cena, y no es precisamente una botella cualquiera.

Château Latour es uno de los nombres históricos de Pauillac, en la región francesa de Burdeos, y una de las propiedades más prestigiosas del panorama vinícola internacional. Forma parte de los cinco vinos clasificados como Premier Grand Cru Classé en la clasificación bordelesa de 1855. Una categoría que explica por qué sus botellas son tan codiciadas por aficionados, coleccionistas y amantes de la enología.

La añada 2019 está elaborada con un 92,5 % de Cabernet Sauvignon y un 7,5 % de Merlot . Su personalidad viene marcada por la concentración de fruta negra, especialmente grosella y cassis, acompañada de notas de regaliz, grafito, tabaco, especias y matices terrosos. En boca presenta una estructura importante, taninos firmes pero refinados y una acidez viva que aporta frescura y equilibrio. Su final es largo y persistente. Además, es un vino con un extraordinario potencial de guarda, capaz de evolucionar favorablemente durante décadas si se conserva en condiciones adecuadas.

¿Y con qué pizza podría combinar un vino de estas características? Aunque desconocemos qué variedades llegaron en el pedido de Llorente, hay algunas opciones que podrían funcionar especialmente bien. La acidez del Château Latour ayuda a equilibrar la grasa de los ingredientes , mientras que sus taninos encuentran afinidad con sabores intensos y proteínas.

Una pizza de pepperoni, con embutidos o carne sería una posibilidad interesante. También podría funcionar con una combinación de setas y trufa, cuyos matices terrosos conectarían con algunas de las notas aromáticas del vino. Otra alternativa sería una pizza de quesos curados o jamón ibérico, donde la intensidad y la persistencia de los ingredientes podrían acompañar la profundidad del Burdeos. En cambio, las preparaciones excesivamente picantes o con salsas muy dulces resultarían menos apropiadas.

El precio es otro de los detalles que llaman la atención. El Château Latour 2019 se comercializa en una horquilla aproximada de 650 a 780 euros por botella , dependiendo del distribuidor y de la disponibilidad. Una cifra orientativa que convierte esta elección en un acompañamiento bastante exclusivo para una cena de pizzas a domicilio. No obstante, no permite conocer cuánto pagó realmente el futbolista por la botella.