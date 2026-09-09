La mujer de Dani Alves vende su ropa de lujo a mitad de precio: de una chaqueta Chanel por 2.500 euros a unas Gucci por 400

Joana Sanz ha decidido hacer limpieza en su espectacular armario y poner a la venta algunas de las prendas de lujo que ya no utiliza. La modelo canaria ha estrenado una nueva cuenta de Instagram, @joanasanzcloset, en la que está mostrando algunas de las piezas que durante años han formado parte de su vestidor. Y los precios dejan claro que no se trata de una venta convencional.

La mujer de Dani Alves ha optado por desprenderse de prendas de firmas internacionales que, en algunos casos, tuvieron un precio de cuatro cifras. La diferencia entre lo que costaron originalmente y lo que pide ahora resulta especialmente llamativa.

Entre las piezas más destacadas se encuentra una chaqueta vaquera de Chanel, cubierta por el reconocible monograma de la firma francesa. Según explica Joana Sanz, el precio que pagó en su momento fue de 6.000 euros, mientras que ahora la ofrece por 2.900 euros. Una rebaja de más de la mitad respecto a su coste inicial.

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No es la única adquisición de lujo que ha decidido sacar de su armario. La modelo también vende un jersey rojo oversize de Balenciaga, en talla XS, que originalmente tenía un precio de 950 euros y que ahora puede adquirirse por 300 euros.

El calzado ocupa también un lugar destacado en esta particular liquidación. Sanz ha puesto a la venta unas botas altas de Isabel Marant de ante camel, con tacón y cordones alrededor de la caña. La modelo asegura que están sin estrenar. Su precio inicial era de 890 euros y ahora las ofrece por 300.

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A ellas se suman unas zapatillas de Louis Vuitton, cuyo precio original ascendía a 1.100 euros y que ahora vende por 400. También ha incluido unas Gucci Flashtrek, uno de los diseños más llamativos de la firma italiana, caracterizado por sus grandes elementos decorativos. Costaron 1.200 euros y Sanz pide actualmente 400.

Si se suman únicamente estas cinco piezas, el valor que tenían en tienda alcanza los 10.140 euros. El precio conjunto que plantea ahora la modelo es de 4.300 euros, una diferencia considerable que permite hacerse una idea del ahorro para quienes estén interesados en hacerse con alguna de ellas.

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La decisión llega después de que Joana Sanz reconociera que acumulaba prendas de lujo que apenas utilizaba e incluso algunas que todavía permanecían sin estrenar. En lugar de conservarlas ocupando espacio en su armario, ha decidido darles una segunda oportunidad y recuperar parte del dinero invertido.

Además, la selección revela el gusto de la modelo por las prendas especialmente reconocibles: logotipos, monogramas, cristales y diseños muy identificables de grandes firmas. Una apuesta estética alejada del concepto de fondo de armario discreto y que ahora puede terminar en el vestidor de nuevos propietarios.