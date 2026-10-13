Pedraz imputa al ex juez de las cloacas del PSOE que llamó al narco de ‘Los Rochos’ para «eliminar» a Biedma

El juez Santiago Pedraz ha citado a declarar como imputado al ex magistrado Luis José Sáenz de Tejada Vallejo por los presuntos delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. La comparecencia tendrá lugar el próximo 28 de octubre en la Audiencia Nacional.

La decisión figura en una providencia fechada este martes. Ese mismo día, la representación de la juez Beatriz Biedma, que procesó al hermano del presidente del Gobierno, ha registrado un escrito en el que solicita precisamente que el ex juez sea citado en calidad de imputado.

Pedraz ha acordado además citar como testigo a Raúl Montaño. Este letrado, colegiado en Badajoz, es el abogado de Cintia Rocho, la líder del clan de Los Rochos.

La providencia contiene, además, un revés para el propio Sáenz de Tejada. El magistrado ha rechazado tramitar el escrito que el ex juez presentó el 12 de octubre, ejerciendo su propia defensa como abogado del Colegio de Madrid. Según el texto judicial, «no ha lugar a proveerlo por cuanto lo denunciado no es competencia de este Tribunal». A continuación, el juez dispone: «En todo caso y a la vista de lo actuado cítese al mismo en calidad de investigado».

‘Caso Leire Díez’

La causa imputa a Leire Díez y a ex dirigentes socialistas como Santos Cerdán por una trama que habría intentado obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Uno de ellos es el que se siguió en Badajoz contra David Sánchez, ya condenado a una pena de inhabilitación.

Biedma está personada como acusación particular. Pedraz la considera perjudicada «al menos por el delito de calumnia», después de que denunciara actuaciones dirigidas a obtener información sobre ella y a «desacreditarla».

Según los investigadores de la UCO, la trama se habría servido especialmente de Sáenz de Tejada para tratar de «desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente». Entre los testimonios aportados figura uno según el cual el ex juez llamó a la magistrada «grano en el culo» y afirmó que «había que eliminarla».

El abogado de Biedma sostiene en su escrito que la actividad previa del ex juez contra la instructora fue «la que motivó que Leire Díez lo reclutara».

Reuniones en Tarifa

La acusación de Biedma sitúa el origen de los contactos en unas reuniones celebradas en Tarifa (Cádiz) en agosto de 2024. Según su reconstrucción del atestado policial, en aquel cónclave veraniego Leire Díez y un empresario buscaban a alguien que conociera a la magistrada y pudiera aportar información sobre ella.

Siempre según el escrito, fue Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz, quien contactó con el ex juez. Este habría condicionado la entrega de información a la celebración de reuniones presenciales.

En el teléfono del empresario apareció una anotación elocuente: «Jueza del hermano, choriza sin igual. Luis Sáenz de Tejada tiene la info». La acusación afirma que los cuatro implicados se comunicaron después a través de un grupo de WhatsApp llamado eufemísticamente «Vacaciones y Viajes».

Biedma ha pedido también la declaración como testigos de Cintia Rocho, Joaquín Parra, Ángel Martín Carrillo y Juan José Collado Barriga. Reclama, además, todas las denuncias y quejas que Sáenz de Tejada presentó contra ella ante la Fiscalía y el CGPJ entre mayo de 2024 y octubre de 2025, el periodo en que instruyó la causa contra David Sánchez.

Rocho había asegurado previamente a la Guardia Civil que la trama contactó con ella para intimidar a la juez. La acusación particular alude a expresiones que interpreta como posibles incitaciones a ejercer violencia física contra Biedma y pide que se esclarezca su alcance.

El escrito apunta igualmente al canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV que pertenece al exjuez. OKDIARIO ya reveló que Sáenz de Tejada estuvo más de 28 horas difamando en ese foro a la instructora.

El pasado 18 de septiembre, este periódico publicó además las fotografías de seguimientos de la cloaca a la cúpula judicial de Badajoz. En ellas aparecían los jueces Emilio García Cancho, María Félix Tena Aragón y Domingo Bujalance Tejero mientras tomaban café durante un descanso de su jornada laboral.

Aquellas imágenes se incorporaron a una denuncia dirigida a la Fiscalía General del Estado y a otras ocho instituciones. En ella se acusaba a los magistrados de mantener una relación «más que íntima» con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El pasado 8 de octubre, Biedma compareció ante Pedraz y aseguró haberse sentido «perseguida». Relató que en el colegio de sus hijas le comunicaron que su hermano había estado allí, aunque la juez no tiene ningún hermano.

Ahora será Sáenz de Tejada quien tenga que sentarse ante el juez. El ex magistrado que durante meses denunció a otros jueces ante una decena de instituciones ha visto cómo su último escrito no llegaba siquiera a tramitarse. El próximo 28 de octubre ya no hablará como denunciante, sino como imputado, y esta vez sin cámara de YouTube de por medio.