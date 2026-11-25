La emergencia migratoria que atraviesa Canarias ha llevado al presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, a pedir este miércoles la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en El Hierro. La isla, desbordada por la llegada masiva de inmigrantes y la falta de medios, tiene cada vez más dificultades para garantizar la atención sanitaria.

«Tenemos muchas dificultades para garantizar la seguridad sanitaria en la isla, debido a la situación de desborde de todos los recursos y medios», ha advertido Clavijo, que no ha dudado en calificar el escenario de «insostenible».

Ante esta situación, el presidente ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma y ha solicitado el apoyo del Estado. «Me he visto en la necesidad de activarlo y solicitar el apoyo de la UME, desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista sanitario», ha explicado.

La decisión implica declarar una emergencia de nivel 2, que permite solicitar la intervención de medios estatales. El Gobierno canario justifica esta medida por la «situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad derivada de la llegada masiva de personas migrantes por vía marítima a la isla de El Hierro». La declaración está en vigor desde las 15:00 horas.

Clavijo también ha lamentado «la falta de previsión» y ha expresado su deseo de que «esta situación se reconduzca lo antes posible».

Casi 3.000 inmigrantes en apenas 48 horas

Las cifras ayudan a entender la dimensión de la emergencia. Sólo en los últimos dos días han llegado cerca de 3.000 inmigrantes en Pateras y Cayucos a El Hierro, una isla que cuenta con un censo de apenas 12.000 habitantes.

El balance acumulado tampoco invita al optimismo. Desde comienzos de año, Canarias ha recibido a 28.103 inmigrantes por vía marítima. Una cifra que se concentra especialmente en octubre y noviembre.

La evolución de las llegadas ha dado un vuelco en los últimos meses. El primer semestre terminó con 3.708 personas rescatadas en las costas del archipiélago.

Sin embargo, la Ruta Canaria ha vuelto a registrar cifras que no se veían desde los años récord de 2023 y 2024. Tanto es así que, en poco más de una semana, se ha batido en dos ocasiones el récord de llegadas en una sola jornada: 1.580 personas el 14 de noviembre y 1.971 este martes, 24 de noviembre.