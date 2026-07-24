Un argentino furioso por la derrota lanza pirotecnia contra aficionados españoles que celebraban el Mundial en Mallorca

El municipio mallorquín de Pollença vivió una celebración del Mundial tensa y violenta. Un aficionado furioso de la selección de Argentina decidió lanzar un petardo gigante en medio de la marabunta de españoles que estaban festejando el título en la calle.

Según se puede apreciar con claridad en las imágenes de un vídeo al que ha tenido acceso en exclusiva OKBALEARES, los hechos se desencadenaron en mitad de la marabunta de aficionados españoles que celebraban el título con euforia, entre saltos, cánticos y vítores en plena vía pública. En ese mismo entorno se encontraba también un aficionado luciendo los colores de la selección de Argentina quien, a pesar de la derrota de su equipo, participaba aparentemente en el ambiente festivo.

Sin embargo, la situación dio un giro radical y peligroso cuando este varón decidió, de manera irresponsable, encender un gran petardo y lanzarlo directamente hacia el grupo de españoles que festejaban a su alrededor. La imprudente acción desató una reacción inmediata entre los presentes, quienes no dudaron en afearle su comportamiento y recriminarle la gravedad de lo que acababa de hacer.

Lejos de mostrar arrepentimiento o pedir disculpas por haber puesto en riesgo la integridad física de los allí congregados, el hombre lejos de amedrentarse se justificó al grito de «¡dale España!». Sin embargo, la tensión no dejó de escalar: el individuo comenzó a encararse frontalmente con los aficionados que le recriminaban su actitud, desencadenando una batalla campal en medio de la calle.

El incidente ya está en manos de las autoridades. Tanto la Policía Local como la Guardia Civil disponen del material audiovisual para analizar minuciosamente los hechos. Gracias a estas imágenes, el responsable de lanzar la bengala ya se encuentra plenamente identificado por las fuerzas de seguridad, ya que su imprudente e injustificable acción podría constituir un presunto delito de lesiones.

Cabe recordar que Inca fue otro de los puntos de la isla donde la pasión deportiva acabó convirtiéndose en un auténtico caos. En la Plaza Llibertat, la tensión acumulada entre los aficionados de ambos equipos cruzó la línea y dio paso a una lamentable espiral de agresiones físicas.

Lo que comenzó con cánticos y pique deportivo derivó en enfrentamientos directos, donde seguidores de ambas hinchadas comenzaron a agredirse mutuamente y a lanzarse objetos. Todo esto ocurrió ante la mirada atónita y el estupor de multitud de vecinos que presenciaban la lamentable escena sin poder dar crédito a lo que sucedía.

Varios aficionados radicales se enzarzaron en una lluvia de golpes, patadas, puñetazos y empujones. La violencia no solo se dirigió contra las personas, sino también contra los establecimientos y el mobiliario de la zona.