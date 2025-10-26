La lluvia, el horario…y el clásico provocaron la peor entrada del año

El cóctel formado entre la lluvia y el horario, combinado con el fuerte viento que sopló en la isla y, cómo no, el clásico entre Real Madrid y Barcelona que se disputa inmediatamente después, provocaron que Son Moix registrara la peor entrada no ya de la temporada, sino de todo el año. Muchos abonados prefirieron quedarse en sus domicilios, especialmente las familias con niños, y el resultado fue una grada desierta en los asientos descubiertos.

Todos los elementos se combinaron para formar una tormenta perfecta: el rival era un recién ascendido, el horario significaba adelantar o retrasar sensiblemente el almuerzo y la asistencia a Son Moix significaba perderse en el mejor de los casos la primera parte del clásico entre los dos grandes de la Liga. Ya el colmo fue la climatología. A la hora del partido llovió con mucha fuerza sobre Palma, lo que sin duda ayudó a los indecisos a tomar la decisión definitiva de quedarse en casa.

12.964 fueron finalmente los «valientes» que desafiaron a la climatología y, embutidos en chubasqueros y provistos de paraguas, no faltaron a su cita con el fútbol y acudieron al estadio de Son Moix para animar a su equipo en el importantísimo partido ante el Levante. Por fortuna la lluvia fue remitiendo a medida que avanzaban los minutos, aunque no dejó de caer durante todo el partido, convirtiendo la experiencia en muy incómodo, especialmente si no se ocupaba una localidad cubierta.