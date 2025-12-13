Los 7 quesos de Mercadona que recomienda Blanca Nutri para Navidad: «Sólo tienen que tener…»

Ahora que se acercan las cenas de Navidad, elegir un buen queso se convierte en una de esas decisiones que parecen fáciles, pero que terminan generando dudas. En los supermercados podemos encontrar decenas de opciones, pero que a veces tiene etiquetas que no siempre se entienden y como no, están los precios que varían mucho sin que quede claro qué diferencia a un queso de otro. Por eso, cada vez más usuarios buscan referencias fiables para saber qué escoger y qué detalles tener en cuenta antes de llenar la cesta. Y una de las creadoras de contenido que más ayuda a simplificar todo esto es la nutricionista Blanca Nutri, que ha desvelado cuáles son los mejores quesos de Mercadona, perfectos para Navidad.

Nutri es conocida en Instagram por analizar productos y explicar, de forma sencilla, cómo interpretar sus ingredientes. Y en su último vídeo se ha hecho especialmente viral porque resume en pocos segundos lo que muchas personas necesitan para elegir bien los quesos que pongamos en nuestra mesa de Navidad, o que de hecho, comamos durante todo el año: «sólo tienen que tener 4 ingredientes principales, que son leche, sal, cuajo y fermentos». Con esa regla, asegura, cualquiera puede identificar si un queso es una buena opción sin perderse entre aditivos o ingredientes poco habituales.

Los 7 quesos de Mercadona que recomienda Blanca Nutri

En el vídeo, la experta repasa varios quesos de Mercadona y va mostrando sus etiquetas, explicando por qué algunos tienen más ingredientes y qué parte corresponde únicamente a la corteza no comestible. Su mensaje es claro: el foco debe estar en el interior, en esos cuatro ingredientes básicos. Y bajo esa idea, ha seleccionado siete quesos de la cadena que considera buenas opciones para estas fechas.

Queso tierno mezcla Hacendado

Nutri lo muestra el primero y destaca que cumple perfectamente con lo esencial: «como ves en la etiqueta, solamente tiene leche de vaca, oveja y cabra pasteurizadas, sal, cuajo no animal y fermentos lácticos y nada más». Una opción muy accesible y con un sabor suave para tablas navideñas. Se vende en pieza de unos 350 g por 3,13 euros.

Queso tierno de cabra Hacendado

En este caso, la nutricionista avisa de que aparecen más ingredientes en la etiqueta, pero inmediatamente lo aclara: «verás que lleva leche, sal, cuajo microbiano y fermentos lácticos, pero vas a ver más aditivos añadidos y la clave está en ver que estos pertenecen a la corteza, como bien pone ahí, y como ya sabes no es comestible». Es decir, el interior sigue siendo correcto. Lo encontramos en una pieza de unos 350 g por 4,90 euros.

Queso semicurado de cabra Hacendado

Aquí vuelve a aparecer la regla que repite en todo el vídeo: «está muy bien, tiene los 4 ingredientes clave y, como verás, lo demás solamente pertenece a la corteza no comestible». Sabor más intenso y buena textura para quienes prefieren quesos ligeramente más curados. Se vende en una pieza de 300 g y el precio es de tan sólo 4,54 euros.

Queso semicurado mezcla Hacendado

Otro de los que Nutri revisa con detalle. Según explica: «tiene los 4 también ingredientes clave y debajo tiene conservadores y colorantes, pero pertenecen a la corteza no comestible». De nuevo, el interior cumple y lo convierte en una de las opciones más completas para grupos grandes. La pieza es de 420 g y el precio es 4,14 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de B L A N C A nutricionista👩🏽‍⚕️ (@blancanutri)

Queso curado mezcla Hacendado

Nutri señala que también pasa la prueba sin problema: «tiene nuestros 4 ingredientes perfectos y lo demás pertenece a la corteza no comestible». Es una opción un poco más intensa, ideal para combinar con frutos secos o membrillo en una tabla de aperitivos. Este queso lo encontramos en una pieza de 410 g por 4,67 euros.

Queso viejo de oveja Hacendado

Otro recomendado por la creadora. En este caso recalca: «también está bien y tenemos los 4 ingredientes y colorantes y conservadores, pero solamente de la corteza». Un queso para quienes buscan un sabor más profundo y persistente. La pieza es de 310 g por 4,25 euros.

Queso semicurado de oveja Hacendado

Es el último del listado, y Blanca lo resume de manera directa: “está muy bien y tiene leche, sal, cuajo y fermentos lácticos”. Suave, cremoso y fácil de combinar en cualquier mesa. Se vende en pieza de 280 g por 3,78 euros.

El mensaje de Nutri es sencillo y práctico: no hace falta memorizar listas de aditivos ni volverse experto en lácteos para elegir un buen queso. Basta con saber qué mirar. La clave está en los ingredientes del interior y en reconocer que muchos aditivos pertenecen solo a la corteza, que no se come. Por eso insiste tanto en revisar la etiqueta con calma. Y en Navidad, cuando solemos preparar tablas variadas o compartir con más gente, este tipo de recomendaciones ayudan a elegir mejor sin complicarse.