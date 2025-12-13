Cómo votar a España en ‘Eurovisión Junior 2025’, paso a paso

Ha llegado el momento que los fans de Eurovisión han estado esperando. Eurovisión Junior 2025 arranca de manera oficial y este sábado, 13 de diciembre, lo hace de la mano de su esperada gala. El popular certamen celebra su 23ª edición y lo hace con muchas novedades. Pues, por primera vez, 18 países participarán y alzarán su voz en el escenario más visto de toda Europa. Una aventura para los más pequeños donde España realizará su aparición de la mano de Gonzalo Pinillos. Y es que, el joven madrileño se presentará con el tema Érase una vez (Once upon a time). Una apuesta muy interesante con la que promete no dejar indiferente a nadie.

Eurovisión Junior 2025 se celebrará en el Pabellón de Gimnasia de Tiflis, en Georgia. Un escenario muy destacado donde 18 jóvenes artistas competirán por el trofeo y por la oportunidad de que su país se convierta en sede del certamen el próximo año. Además, esta aventura por los escenarios le ofrecerá a los artistas un gran impulso en sus carreras. Asimismo, una de las grandes peculiaridades de este formato es que se realiza un sistema de votación mixto: 50% jurado profesional y 50% público. Por lo tanto, a diferencia del Eurovisión para adultos, la votación es abierta para todos y es posible votar a tu propio país. Pero, ¿qué hay que hacer para votar? ¡Te lo contamos!

¿Qué hay que hacer para votar a España en ‘Eurovisión Junior 2025’?

Tal y como se ha informado, el sistema de votación comenzó de manera oficial el pasado viernes, 12 de diciembre, y está disponible hasta antes del inicio de la gala de este sábado. Pero, es importante saber que se volverán a reabrir. Y es que, se podrá seguir votando el día de la gala durante 15 minutos, pues después de las actuaciones de los 18 países se concederá un tiempo limitado para apoyar a los candidatos. Te indicamos los pasos a seguir para votar.

Acudir a la página oficial del sistema de votaciones: jesc.tv o vote.junioreurovision.tv Una vez visto el vídeo de los candidatos de Eurovisión Junior 2025, es el momento de votar. Pica en «VOTAR» Selecciona tus 3 canciones favoritas. (¡No te olvides de Gonzalo Pinillos, el representante de España!) Para validar tus votos el sistema te hará resolver una sencilla pregunta. ¡Listo! Ya se ha realizado la votación de manera correcta.

¿Cómo ver ‘Eurovisión Junior 2025’?

Para poder ver la gala final del certamen tan solo será necesario tener sintonizado La 1 de Televisión Española en la televisión. De esta manera, a partir de las 17:00 h (hora antes en las islas Canarias) se podrá ver el programa al completo. Eso sí, no será la única manera. Pues, gracias a la plataforma de RTVE Play también es posible ver este acontecimiento anual.

Para poder ver la gala por el móvil, la tablet o el ordenador será necesario descargarse la app de RTVE Play. Seguidamente, y tras tener un usuario y una contraseña, se podrá ver el contenido en directo. Una alternativa muy útil para todo aquellos que no puedan ver el programa por la televisión o desde casa.