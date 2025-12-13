Cómo votar a España en ‘Eurovisión Junior 2025’, paso a paso
La gala se celebra este sábado, 13 de diciembre
Ha llegado el momento que los fans de Eurovisión han estado esperando. Eurovisión Junior 2025 arranca de manera oficial y este sábado, 13 de diciembre, lo hace de la mano de su esperada gala. El popular certamen celebra su 23ª edición y lo hace con muchas novedades. Pues, por primera vez, 18 países participarán y alzarán su voz en el escenario más visto de toda Europa. Una aventura para los más pequeños donde España realizará su aparición de la mano de Gonzalo Pinillos. Y es que, el joven madrileño se presentará con el tema Érase una vez (Once upon a time). Una apuesta muy interesante con la que promete no dejar indiferente a nadie.
Eurovisión Junior 2025 se celebrará en el Pabellón de Gimnasia de Tiflis, en Georgia. Un escenario muy destacado donde 18 jóvenes artistas competirán por el trofeo y por la oportunidad de que su país se convierta en sede del certamen el próximo año. Además, esta aventura por los escenarios le ofrecerá a los artistas un gran impulso en sus carreras. Asimismo, una de las grandes peculiaridades de este formato es que se realiza un sistema de votación mixto: 50% jurado profesional y 50% público. Por lo tanto, a diferencia del Eurovisión para adultos, la votación es abierta para todos y es posible votar a tu propio país. Pero, ¿qué hay que hacer para votar? ¡Te lo contamos!
¿Qué hay que hacer para votar a España en ‘Eurovisión Junior 2025’?
Tal y como se ha informado, el sistema de votación comenzó de manera oficial el pasado viernes, 12 de diciembre, y está disponible hasta antes del inicio de la gala de este sábado. Pero, es importante saber que se volverán a reabrir. Y es que, se podrá seguir votando el día de la gala durante 15 minutos, pues después de las actuaciones de los 18 países se concederá un tiempo limitado para apoyar a los candidatos. Te indicamos los pasos a seguir para votar.
- Acudir a la página oficial del sistema de votaciones: jesc.tv o vote.junioreurovision.tv
- Una vez visto el vídeo de los candidatos de Eurovisión Junior 2025, es el momento de votar.
- Pica en «VOTAR»
- Selecciona tus 3 canciones favoritas. (¡No te olvides de Gonzalo Pinillos, el representante de España!)
- Para validar tus votos el sistema te hará resolver una sencilla pregunta.
- ¡Listo! Ya se ha realizado la votación de manera correcta.
¿Cómo ver ‘Eurovisión Junior 2025’?
Para poder ver la gala final del certamen tan solo será necesario tener sintonizado La 1 de Televisión Española en la televisión. De esta manera, a partir de las 17:00 h (hora antes en las islas Canarias) se podrá ver el programa al completo. Eso sí, no será la única manera. Pues, gracias a la plataforma de RTVE Play también es posible ver este acontecimiento anual.
Para poder ver la gala por el móvil, la tablet o el ordenador será necesario descargarse la app de RTVE Play. Seguidamente, y tras tener un usuario y una contraseña, se podrá ver el contenido en directo. Una alternativa muy útil para todo aquellos que no puedan ver el programa por la televisión o desde casa.
