Fue la reina de la televisión y ya lleva cuatro años desaparecida: así es la vida actual de Ylenia Padilla

Durante casi una década, Ylenia Padilla fue uno de los rostros más famosos de la televisión. Su irrupción en la pequeña pantalla coincidió con una etapa de fuerte expansión del formato reality y su personalidad desbordante la convirtió rápidamente en una figura imprescindible para las cadenas. Sin embargo, desde finales de 2021, su nombre desapareció por completo de los platós, dando paso a un silencio prolongado que hoy, cuatro años después, sigue generando interés y preguntas sobre su situación actual.

El punto de partida de la trayectoria mediática de Ylenia se sitúa en 2012, con el estreno de Gandía Shore. Aquel concurso marcó una época y creó un nuevo tipo de personaje televisivo, mucho más directo, espontáneo y reconocible para el público joven. De ese grupo surgieron varios nombres que encontraron continuidad en televisión, pero fue Ylenia quien supo consolidar mejor su presencia y transformarla en una carrera estable durante años.

Tras el éxito del programa, su rostro se hizo habitual en distintos formatos de entretenimiento. Participó en realities, debates y programas en directo, además de probar suerte en la música, donde logró un notable impacto. Su paso por espacios como Gran Hermano, Sálvame o Viva la Vida la situó como una de las colaboradoras más celebradas, con una conexión muy clara con la audiencia y una capacidad indiscutible para generar contenido televisivo.

Ylenia Padilla acabó desbordada

La misma intensidad que impulsó su carrera terminó convirtiéndose en una carga. La exposición mediática, los conflictos recurrentes y la presión constante de mantenerse en el foco comenzaron a pasar factura a nivel personal. Con el tiempo, su relación con Telecinco y con parte del entorno televisivo se fue tensando, dando lugar a enfrentamientos públicos y a una imagen cada vez más controvertida.

A finales de 2021, Ylenia Padilla tomó una decisión drástica: abandonar todos los proyectos profesionales en los que estaba involucrada y romper de forma abrupta con el mundo televisivo. Dejó Madrid y regresó a Benidorm, su ciudad natal, con la intención de tomar distancia y protegerse de un entorno que, según su propio entorno, había terminado afectando seriamente a su salud emocional.

Los problemas de Ylenia Padilla

En 2021 se produjo el episodio que terminó de sellar su retirada. Unas declaraciones públicas muy polémicas contra la ley trans y el colectivo LGTBIQ+ provocaron una fuerte reacción social y mediática. A ello se sumaron mensajes ofensivos y amenazas dirigidas a la humorista Elsa Ruiz, hechos que derivaron en una denuncia judicial por un presunto delito contra la dignidad de la persona por motivos de identidad sexual.

La polémica supuso un punto de no retorno. El rechazo fue inmediato y generalizado, y su presencia desapareció por completo de la parrilla televisiva. Desde entonces, Ylenia no ha vuelto a pisar un plató ni a participar en ningún programa, y su figura ha quedado relegada a recuerdos de archivo y a memes que circulan en redes sociales, sin que ella haya reaparecido públicamente.

La vida actual de Ylenia Padilla

Durante cuatro años, el hermetismo ha sido casi absoluto. Las primeras pistas sobre su situación han llegado recientemente a través de Labrador, su ex novio y uno de sus compañeros más cercanos durante su etapa televisiva, actualmente concursante de La Casa de los Gemelos 2. Según explicó, Ylenia llegó a valorar seriamente su participación en el reality, pero finalmente no pudo hacerlo.

Labrador ha señalado que continúa en tratamiento por depresión y que, además, mantiene asuntos legales pendientes relacionados con la denuncia interpuesta por Elsa Ruiz, lo que habría impedido su regreso a televisión. Aun así, ha querido subrayar que su estado actual es mucho más estable, describiéndola como tranquila, centrada y en un momento de mayor equilibrio personal que en etapas anteriores.

Otras personas de su antiguo entorno coinciden en esa visión. Carolina Sobe, ex compañera de trabajo y conocedora de su situación a través de amistades comunes, ha confirmado que Ylenia decidió apartarse de la televisión de forma consciente y definitiva. Según su testimonio, la colaboradora considera que la exposición mediática le causó un daño importante y necesitaba alejarse para recuperar el control de su vida.

Actualmente reside en Benidorm, donde ha optado por una existencia mucho más discreta, alejada de la atención pública. Allí se mantiene al margen del mundo televisivo por elección propia, centrada en sus asuntos personales y sin intención de volver, al menos por ahora, al tipo de vida que la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión.

Una trayectoria marcada por la polémica

El caso de Ylenia Padilla refleja con claridad los riesgos de una fama rápida e intensa. De ser una de las colaboradoras más aclamadas y reconocidas pasó a desaparecer por completo del mapa mediático, sin una transición progresiva ni un cierre público de su etapa profesional.

Actualmente, cuatro años después de su última aparición, su nombre sigue despertando curiosidad, pero su realidad es muy distinta a la de aquellos años de éxito. Lejos de platós, debates y audiencias millonarias, Ylenia ha priorizado la calma y la estabilidad personal, incluso si eso ha supuesto renunciar definitivamente a la televisión que un día la convirtió en una estrella.