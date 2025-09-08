Carolina Sobe anuncia la peor de las noticias sobre su hermana: «Vuela alto, vida mía»

Carolina Sobe está viviendo uno de los peores momentos de su vida, algo que ya avanzó hace algunos días al contarlo a los espectadores No somos nadie, el programa de Belén Esteban y María Patiño en Ten TV. La ex concursante de Gran Hermano ha regresado a la televisión gracias a los ex de Sálvame, que vuelven a intentarlo tras su fracaso en La 1, pero por desgracia ha tenido la enorme pérdida de su hermano. Dnoé Lamiss, conocida por los espectadores por ser su defensora en GH, ha fallecido a los 53 años después de pasar más de 40 días en coma.

Tal y como confirmó la propia Carolina, su hermana ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos en el mes de julio, donde ha estado ingresada hasta este mismo fin de semana, pero no ha podido superar la dolencia que padecía. «Mi hermana mayor lleva 40 días en coma, ingresada en la UCI. Lleva mucho tiempo delicada porque tiene una neumonía que se le ha complicado con una patología en el corazón, la válvula mitral», así lo contaba hace apenas unos días en su tercer día como colaboradora de No somos nadie. Lo hizo después de recibir una llamada urgente, algo que explicó al día siguiente en el programa: «Tenía un 95% de posibilidades de morir si se operaba. ¿Qué pasó? Al cambiarla de hospital, nosotros entendimos que la iban a operar e iba a fallecer. Me dijeron que la trasladaban, entendí que la iban a operar, y me volví loca. Entonces, salí disparada», explicaba.

Hasta entonces, la noticia no se había conocido para el gran público, ya que desde hace años Dnoé había desaparecido de la televisión. «Después de muchos días de lucha, nos dejas. Vuela alto, vida mía. Te quiero hermana. 24/03/1972 – 07/09/2025», es el texto que ha escrito en sus redes sociales, junto a una imagen de su hermana y en el que confirma el peor de los desenlaces posibles.

¿Por qué era conocida Dnoé Lamiss?

La fallecida se dio a conocer gracias al programa Estas no son las noticias, un formato que mezclaba humor e información en la programación de Cuatro. Allí compartió programa con un jovencísimo David Broncano, Ana Morgade y Tania Llasera, siendo su papel el de reportera.

Pero su mayor momento de popularidad llegó gracias a la participación de Carolina en Gran Hermano 11, donde se convirtió en una de las concursantes más queridas por el público. Ahí, Dnoé Lamiss se convirtió en su gran defensora, siendo un gran apoyo para ella. Carolina ha repetido experiencia en GH DÚO y Supervivientes, aunque actualmente está lejos del mundo Mediaset.

La actual vida de Carolina Sobe

Desde hace años vive lejos de los focos, estando centrada en un trabajo menos mediático como el de recepcionista en una clínica de depilación láser. Allí es reconocida por muchos de los clientes a los que atiende, teniendo que hablar siempre de las razones de no estar en televisión. Ella se mantiene orgullosa de este camino laboral y no tiene problemas en contarlo.