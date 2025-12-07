Del amor, al odio: así fue la tormentosa relación entre Labrador e Ylenia Padilla

Era en el año 2012 cuando conocíamos a Ylenia Padilla y José Labrador, dos jóvenes que se convirtieron en los protagonistas indiscutibles de Gandia Shore, reality de MTV que pretendía recrear al exitoso Jersey Shore. Así, la chispa entre ambos surgía casi desde la primera mirada, comenzando con un tira y afloja contante durante las semanas de grabación. Pese a los sentimientos y la intensidad con la que vivieron la experiencia, el carácter de Padilla llevaba a Labrador a tomar distancia y dejar a un lado su interés amoroso. Sin embargo, una y otra vez el destino ha insistido en unirles y siempre terminaban cayendo uno en los brazos del otro.

Así, tras dar el salto a la fama gracias a este reality, las puertas de Telecinco se abrieron de par en par para ellos, recibiéndoles como dos grandes estrellas en formatos como Mujeres y Hombres y Viceversa, GH Vip o Supervivientes. A lo largo de los años, Labrador nunca ha tenido problema en hablar públicamente sobre su intensa relación, calificándose como el ex de la joven valenciana. Algo que ella ha negado, asegurando que tan solo se habían liado «cuatro veces contadas». «Él nunca ha estado enamorado de mí y nunca ha sido mi novio», sentenciaba contundente.

Labrador e Ylenia junto a sus compañeros de ‘Gandia Shore’. (Foto: Gtres)

Las idas y venidas Labrador e Ylenia

Cuando volvieron a coincidir en el plató de Sálvame en 2020, la tensión entre ambos se hacía más que palpable. Y es que dejaban muy claro que, pese a sus desencuentros, todavía seguía existiendo una pequeña chispa entre ambos. «Han pasado tantas cosas que yo creo que ha sido ya un cúmulo», reconocía Labrador entre risitas, miradas de seducción y muchos nervios.

Sin embargo, Ylenia se mostraba bastante indiferente, afirmando que en ese momento estaba muy «centrada en si misma». Mientras que Labrador no negaba el hecho que reencontrarse con uno de sus amores de juventud le había removido cosas. «Pocas mujeres me ponen nervioso en esta vida», confesaba públicamente.

Ylenia Padilla. (Foto: Gtres)

Sus constantes enfrentamientos en televisión también fueron bastante sonados, sobre todo uno en el que los dos terminaban llorando en un Deluxe. Todo a raíz de las supuestas críticas que le habían hecho a Padilla por su comportamiento en los bolos a los que acudía junto a sus compañeros de Gandia Shore. «Yo no vendería ni a mi familia, ni a mis amigos por dinero», le reprochaba la de Benidorm. «Si vienes aquí a vender tus miserias familiares, es tu problema», arremetía en su contra.

Labrador e Ylenia siguen con su relación de amor/odio. ¿Les recuerdas en Gandía Shore? Entra: http://t.co/kk38nI40qt pic.twitter.com/8Bnr2WrAA0 — mtvspain (@mtvspain) October 5, 2015

Mientras que, Labrador, bastante afectado por sus comentarios, aseguraba que era consciente de que Ylenia iba a hacerle daño, pero no sabía hasta que punto. «Lo que has conseguido es perder mi amistad», sentenciaba dolido. Una historia que vimos nacer gracias a un reality y que fue evolucionando del amor al odio con el paso de los años. Así, los dos terminaban enfrentados en un plató de televisión.

Labrador en un plató de televisión. (Foto: Gtres)

En la actualidad, los caminos de ambos se encuentran bastante separados. Y es que al mismo tiempo que Ylenia ha tomado la decisión de apartarse del foco mediático, -borrándose incluso las redes sociales-, Labrador está completamente volcado con el culturismo y comparte con sus seguidores el orgullo que siente por los logros alcanzados.