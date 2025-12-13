Mario Picazo da la razón a la AEMET y pide que nos preparemos: lo que llega hoy a España no es normal

Lo que llega hoy a España no es normal, Mario Picazo da la razón a la AEMET, pide que nos preparemos para lo peor. Lo que tenemos por delante es un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que el tiempo puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, ante una serie de detalles que pueden ser esenciales.

Lo que llega hoy a España no es normal

No es normal lo que llega hoy a España, es importante empezar a prepararnos para lo peor, en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Un experto como Mario Picazo no duda en lanzar una seria advertencia para un fin de semana en el que el tiempo parece que cobrará un importante protagonismo.

Estaremos pendientes de un tiempo que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. De un fin de semana repleto de alertas y con ciertas novedades que tendremos que empezar a ver llegar a toda velocidad, en estas jornadas que tenemos por delante.

La AEMET ha activado una alerta que nos afectará de lleno.

Da la razón a la AEMET Mario Picazo

Este experto en el tiempo parece que ha lanzado una importante alerta. Una borrasca con nombre propio obliga a activar todas las alertas posibles.

Tal y como nos explica Mario Picazo desde el canal de El Tiempo: «Este fin de semana seguimos pendientes de frentes fríos que van llegando desde el Atlántico al oeste peninsular, pero también de una borrasca fría que se va a desarrollar en las inmediaciones del golfo de Cádiz y que, a lo largo del fin de semana, podría generar precipitaciones copiosas en zonas del sur y este peninsular, así como en Canarias. Estaremos pendientes de su evolución hacia una DANA en las próximas horas, dado que se trata de una situación cambiante. La borrasca en cuestión dejará precipitaciones copiosas en algunas zonas del norte de las islas Canarias entre el viernes y el fin de semana. También se esperan precipitaciones esos días en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla, con tendencia a extenderse a otras zonas del sudeste peninsular. De momento, la nieve que pueda caer con esta situación de inestabilidad se quedará en cotas más altas de montaña, aunque podría hacer acto de presencia en las cumbres de las islas más altas de Canarias».

Siguiendo con la misma previsión: «Entre el sábado y el domingo, las precipitaciones se extenderán a otras zonas del litoral Mediterráneo desde el este de Andalucía, pasando por Murcia y la Comunidad Valenciana, hasta Cataluña y Baleares. En estas dos últimas comunidades las precipitaciones deberían ser más aisladas. La borrasca se encargará de intensificar el viento de levante que, sumado al aire frío en altura y a la orografía, podría intensificar las precipitaciones en zonas del sudeste peninsular. El viento y el intenso oleaje vuelven a ser, por lo tanto, noticia en zonas del sur peninsular, Ceuta, Melilla y las islas Canarias. Temporal de viento y oleaje que, junto al riesgo de precipitaciones intensas, mantendrá los avisos activados, sobre todo en zonas costeras de estas comunidades».

Las temperaturas pueden ser las grandes protagonistas de estos días: «El sábado las temperaturas más altas las van a registrar las capitales del sur peninsular, pero también las de Canarias, donde el mercurio se acercará a los 20ºC. En Canarias, pese a ser suaves, no serán tan elevadas como hace unos días. Para el domingo, las temperaturas serán prácticamente las mismas, con valores en general suaves en muchas zonas y con heladas menos intensas en zonas del interior de la Península respecto a las que hemos experimentado entre semana».