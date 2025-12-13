La ITV de Son Castelló en Palma cierra durante tres meses por obras de urgencia en el tejado

La estación de ITV de Palma situada en el polígono de Son Castelló, cierra y no revisará vehículos durante tres meses, con el fin de ejecutar obras de urgencia en el tejado de la estación.

En principio, el inicio de los trabajos estaba previsto por día 19, pero se ha adelantado al 18. Por este motivo se han tenido que recolocar unas 60 citas para pasar la ITV, que ya están ubicadas en otras estaciones.

De todas formas, las oficinas de la ITV permanecerán abiertas a partir del 7 de enero y ofrecerán servicios de información y atención al público durante las obras.

Los técnicos de las líneas de inspección se reubicarán en otras estaciones, para reforzar la plantilla de los centros restantes y, así, no se dejará ningún vehículo sin revisar.

Los trabajos, que costarán unos 320.000 euros, son una iniciativa del departamento de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca.

Durante los próximos tres meses se cambiará todo el tejado del edificio, que hasta ahora presentaba filtraciones y goteras. Además, se trata de un techo de fibra de cemento con trazas de amianto, por este motivo se ha decidido sustituirlo con un tejado nuevo, construido de chapa.

De esta manera, se pone un material más seguro, sobre todo a la hora de hacer reparaciones, que es cuando puede haber un mayor riesgo. De hecho, se retirará el tejado viejo con mucho cuidado, y hasta el día 7 de enero no habrá ningún trabajador en el centro, para evitar el contacto con trazas de amianto.

Con esta actuación se renueva la infraestructura, que será más segura, y se mejora el servicio de cara a la ciudadanía. Cabe recordar que desde principio de legislatura se ha conseguido acortar el tiempo de espera de las citas para pasar la inspección técnica de vehículos.

Los ciudadanos han pasado de una lista de entre cinco y seis meses a una de entre quince días y un mes y medio. Además, el servicio se verá reforzado a principios de 2026, cuando se abrirá la nueva estación de ITV de Campos.

Se está trabajando para que a mediados de enero se puedan habilitar dos de las cuatro líneas de inspecciones mecánicas que tiene la estación. De esta manera se podrán hacer revisiones sin interrumpir completamente la actividad en la ITV del Palma I.