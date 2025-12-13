Feijóo retrata al PSOE: daba lecciones mientras encubría a una «manada de machistas» y «corruptos»

El presidente de Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha retratado la «hipocresía» del sanchismo en su lucha por la defensa de las mujeres. A su juicio, los de Sánchez, que venían a «dar lecciones a todo el mundo» sobre feminismo se dedicaban a encubrir por la puerta de atrás «a una manada de machistas y corruptos».

Para el jefe del principal partido de la oposición al líder socialista del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el PSOE «sólo quiere tapar sus vergüenzas». «Es un partido degenerado», ha manifestado Feijóo a la vez que se ha preguntado dónde está el límite de esa «degeneración» que ha señalado impera en el seno del partido del Gobierno.

Durante la celebración de un mitin de partido en la localidad extremeña de Navalmoral de la Mata junto a la candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el líder del PP ha ido enumerando, uno por uno, todos los escándalos que giran en torno al presidente Sánchez y su Gobierno.

Desde sus intentos por «cubrir» la presunta corrupción tras «los billetes de 500 euros que corrían por Ferraz», hasta el enchufismo de su hermano, David Sánchez ‘Azagra’, en puesto en la Diputación de Badajoz. Incluso su esposa, Begoña Gómez, imputada por la comisión de cinco delitos.

«Ha ido tapando uno a uno a todos sus corruptos hasta que se ha desbordado», ha proseguido Feijóo. A su juicio, el propio Sánchez ha querido hasta «encubrir a los machistas que que vejaban a las mujeres del PSOE y a todos». «¿Se puede ser más cínico? ¿Se puede ser más hipócrita?», se ha preguntado. «Se quería dar lecciones a todo el mundo mientras se encubría a una manada da machistas y corruptos», ha señalado.

«No son tres golfos, no son cuatro ni 10», ha asegurado Feijóo para zanjar que, los investigados por presuntos casos de acosos sexuales tanto en el PSOE como en La Moncloa «eran todos sus colaboradores». Con todo, se ha preguntado también qué más encubre el presidente Sánchez una vez que se han conocido lo intentos de su Ejecutivo por tapar estos escándalos. «¿Qué más tapa con un «no me costa» o «no me acuerdo»?», ha proseguido.

«La corrupción y el machismo son estructurales en este PSOE y en este Gobierno», ha señalado. «No me gusta decirlo, pero no voy a a ser cómplice en callarlo. Ante los degenerados regeneración, ante los machistas, una mujer y ante sus encubrimientos y un futuro despejado para Extremadura», ha asegurado Feijóo.