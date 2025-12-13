El PP pide a la UE investigar si el Gobierno vulneró las normas europeas de prevención de la corrupción

El Partido Popular ha reclamado a la Comisión Europea que investigue si el Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido las normas europeas en materia de prevención del fraude y la corrupción, en relación a los casos Leire y Plus Ultra. Además, le insta a comprobar si las detenciones en la SEPI y Plus Ultra podrían destapar que hubo ayudas del Estado «encubiertas».

La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, se ha dirigido formalmente a la Comisión Europea a raíz de estas investigaciones judiciales que han derivado en numerosas detenciones por presunta malversación, entre ellos la de Leire Díez, la fontanera del PSOE; el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández; y Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán.

Instituciones convertidas en un cortijo

«Lo que estamos viendo en España empieza a parecerse al Upside Down de Stranger Things: un inframundo institucional donde todo lo que debería estar al servicio de los ciudadanos aparece oscuro, manipulado y relacionado para los más oscuros fines», señala la dirigente popular, destacando que «Sánchez ha convertido las instituciones públicas en un cortijo, un sistema paralelo donde las sombras».

«Las investigaciones judiciales ya apuntan a prácticas gravísimas, a redes de influencias y a decisiones que no deberían haberse tomado jamás en un Estado de Derecho», apunta.

Montserrat señala en su escrito que estas detenciones afectan a organismos «clave» de la Administración y a una empresa que recibió 53 millones de euros en ayudas públicas y que por eso Bruselas «debe intervenir y comprobar si todas las normas europeas se han respetado».

Y destaca que «la gravedad de los hechos exige una respuesta rigurosa, porque cuando las instituciones empiezan a parecerse demasiado al mundo del revés, es la democracia la que está en riesgo».

A través de sendas preguntas registradas ante la Comisión Europea, el PP se refiere a la operación que ha llevado a la detención del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntos delitos de fraude malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

En el foco de la Justicia están las cuentas de SEPI, SEPIDES, Enusa y Mercasa, entidades públicas con capacidad para intervenir en programas de apoyo empresarial.

Ante estos hechos, Dolors Montserrat pregunta a la Comisión si solicitará información a las autoridades españolas para determinar si las actividades investigadas pudieron generar «ventajas económicas selectivas o encubiertas» en favor de determinadas empresas, en posible vulneración de los artículos 107 y 108 del TFUE.

Asimismo, le reclama que aclare si los hechos indican incumplimientos del Gobierno de España en materia de prevención del fraude, la corrupción y la protección del presupuesto comunitario.

Corrupción en el Gobierno de Sánchez

En una segunda pregunta, el PP se centra en la aerolínea Plus Ultra, beneficiaria de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). En este sentido, reclama a Bruselas que evalúe si la detención del presidente y del CEO de la aerolínea en una investigación por presunto blanqueo de capitales justifican una verificación a posteriori de la compatibilidad de la ayuda con las normas europeas sobre ayudas de Estado.

«Ante el tsunami de corrupción que está apareciendo en el Gobierno socialista, la Comisión tiene el deber de garantizar de verificar el uso de los recursos públicos para conceder ventajas irregulares, opacas o contrarias a la competencia, y de asegurar que los mecanismos de control funcionan sin interferencias políticas», sentencia la portavoz popular.