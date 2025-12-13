La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cargado contra el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, por la ley del tabaco que quiere imponer. En concreto, Competencia considera que «las medidas planteadas no están contempladas en la regulación europea» y que el Gobierno debe «valorar si existen alternativas menos restrictivas que permitan cumplir los objetivos de interés general sin llegar a prohibir completamente».

La CNMC ha emitido un informe sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, a solicitud del Ministerio de Sanidad.

En él, la autoridad explica que «la nueva norma introduce restricciones, que ya existen actualmente para el tabaco tradicional, y que ahora se dirigen también a los productos relacionados con el tabaco en términos de consumo, venta, publicidad y patrocinio».

No obstante, el organismo advierte al Ejecutivo que «varias de las medidas planteadas no están contempladas en la regulación europea, actualmente en proceso de revisión». Por ello, pide a Mónica García que valore «la conveniencia de coordinar la tramitación de ambas normas de cara a minimizar los costes de ajuste para los operadores».

Es decir, la nueva norma que quiere imponer Mónica García, al no tener en cuenta la legislación que plantea Europa, puede provocar un aumento de costes de forma injustificada en el sector.

La CNMC sobre la ley del tabaco

Así, la CNMC exige que, para elaborar la ley del tabaco, el Ministerio valore «alternativas menos restrictivas que permitan cumplir los objetivos de interés general sin llegar a prohibir completamente la categoría de producto de cigarrillos electrónicos de un solo uso».

Además, le pide «replantear la limitación de publicidad, promoción y patrocinio de los productos relacionados y dispositivos para respetar la neutralidad competitiva entre los dos tipos de establecimientos afectados».

«Si se pretende limitar la capacidad de promoción de los productos relacionados y dispositivos afectando a la cuantía máxima del valor o precio de los bienes o servicios afectados, no debería realizarse una equiparación automática del régimen aplicable a los productos del tabaco, sino aplicar de forma individualizada los principios de buena regulación», ha argumentado el organismo.

La ley del tabaco que planea Mónica García «prohíbe explícitamente el consumo de tabaco y productos relacionados a los menores de edad (hasta ahora se prohibía solo la venta)». Por otro lado, «amplía la prohibición de fumar o vapear a una lista más extensa de entornos públicos, que incluye numerosos espacios al aire libre» y «prohíbe la venta y suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso».

Por último, la norma que pretende imponer el Ministerio de Sanidad, «extiende las restricciones de publicidad, promoción y patrocinio para el tabaco a los productos del tabaco y dispositivos, con el objetivo de prohibir cualquier tipo de comunicación comercial directa o indirecta, incluidos medios digitales, equipamientos urbanos y materiales en espacios de ocio».