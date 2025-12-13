La AEMET enciende todas las alarmas en España por lo que llega hoy y pide que nos preparemos: «Peligro, lluvias muy fuertes»

Lo que llega hoy a España activa todas las alarmas y obliga a la AEMET a lanzar un comunicado especial para estas próximas horas. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno, será el momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden ser esenciales. Es momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden hacernos cambio por completo este fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible.

Tal y como explican desde la AEMET: «La borrasca Emilia, nombrada ayer por Aemet, situada en torno al suroeste peninsular experimentará durante el día de hoy un lento desplazamiento hacia el sur quedando situada entre Canarias y el golfo de Cádiz hasta el próximo domingo 14. Como resultado, esta borrasca dará lugar a un temporal de viento, oleaje y lluvias intensas en Canarias, así como a lluvias fuertes y persistentes sobre el extremo suroeste peninsular y área del Estrecho. Así mismo, a partir del domingo se espera un incremento de la inestabilidad en el área mediterránea, con precipitaciones que durante este día podrán dar lugar a acumulados significativos en áreas del sureste peninsular».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Mañana, sábado 13, se espera que sea el día álgido de este episodio en Canarias. Se esperan rachas de viento muy fuertes de componente norte que podrán superar los 90 km/ h en zonas altas y expuestas de las islas más montañosas. Respecto a las precipitaciones, se espera que se extiendan de este a oeste pudiendo ser fuertes y localmente persistentes, además de venir acompañadas localmente de tormenta y granizo menudo, esperándose los mayores acumulados en vertientes norte de Tenerife y Gran Canaria. Resaltar que se intensificará el temporal marítimo, con mar combinada de podrá llegar esta jornada hasta los 6 o 7 m de altura de ola significativa. En lo referente a la Península, continuarán las precipitaciones fuertes y persistentes en torno al área del Estrecho durante la madrugada, tendiendo a remitir a lo largo de la mañana y pudiendo volver a intensificarse al final del día. El domingo 14 se espera que la inestabilidad en al archipiélago canario tienda a remitir de este a oeste, si bien aún podrán continuar las precipitaciones con menor intensidad, finalizando así este episodio de fenómenos adversos en Canarias. Por el contrario, es probable que durante este día con el desplazamiento hacia el noreste de la baja en altura asociada a Emilia, junto al predominio de vientos de levante húmedos en niveles bajos, se produzca un significativo aumento de la inestabilidad en áreas del sureste peninsular. De esta forma se espera que las precipitaciones puedan ser fuertes o muy fuertes, además de persistentes y acompañadas de tormentas, en puntos del extremo oriental de Andalucía, sureste de Castilla de La Mancha, Murcia y provincia de Valencia. Es conveniente destacar que debido a la incertidumbre inherente a este tipo de situación, pequeños cambios en la posición de la baja en altura, y/o de la configuración del viento en niveles bajos, pueden ocasionar variaciones en la localización e intensidad de las precipitaciones».