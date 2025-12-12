Olas de 13 metros y vientos de 100 km/h: la AEMET y el Gobierno activan la alerta máxima en Canarias por el temporal que llega

Un temporal que traerá vientos, lluvias, tormentas y fuerte oleaje afectará a Canarias este fin de semana, y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya le ha dado nombre: borrasca Emilia. Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias del Gobierno regional ha actualizado los avisos, pasando a alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago, y ha activado además otra alerta por vientos en las islas occidentales y en Gran Canaria, a partir de las 9:00 horas del viernes 12 de diciembre.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que esta decisión se toma basándose en la información proporcionada por la AEMET y otras fuentes disponibles, y en cumplimiento del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). Las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución, seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados sobre posibles cambios en la evolución del temporal.

La borrasca Emilia atacará Canarias

La AEMET ha emitido un aviso especial para las Islas Canarias de cara a los próximos días, alertando sobre la intensidad de la inestabilidad provocada por la borrasca Emilia. Se espera que el temporal se haga notar especialmente en todo el territorio regional, con precipitaciones, vientos fuertes y un empeoramiento significativo del estado del mar. Ante esta situación, las autoridades han recomendado extremar las precauciones y seguir las indicaciones oficiales.

En cuanto al oleaje, se prevé que las olas alcancen hasta 13 metros de altura durante la jornada del sábado, lo que podría elevar la alerta a nivel máximo. Este empeoramiento comenzará a notarse ya el viernes, con viento de fuerza 6 a 7 y zonas puntuales de fuerza 8, afectando especialmente a La Gomera y parte de Tenerife. La altura significativa de las olas en las costas expuestas al norte y oeste de las islas oscilará entre 4 y 4,5 metros durante la tarde del viernes, coincidiendo con los horarios de pleamar.

Fin de semana con fuertes olas

Para el sábado 13, se espera un empeoramiento aún mayor del estado del mar, con fuerte marejada, áreas de mar muy gruesa y mar de fondo del norte y noroeste de 3 a 5 metros. La combinación de oleaje elevado, mar de fondo prolongado y viento intenso generará condiciones marítimas muy adversas, especialmente en las costas abiertas al norte y noroeste de Gran Canaria y en el resto del archipiélago.

En cuanto al viento, las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria estarán en alerta, mientras que Fuerteventura y Lanzarote permanecerán en prealerta, con una tendencia a remitir durante la noche del viernes. Se esperan rachas de hasta 90-100 kilómetros por hora en las zonas de mayor relieve, incluyendo cumbres y medianías, y el viento soplará del norte y norte-nordeste de forma intensa durante la jornada del sábado. Estas condiciones hacen imprescindible extremar la precaución y mantenerse informado sobre la evolución del temporal.