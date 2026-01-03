El peligro oculto de los regalos de Reyes que hace temblar a la Policía Nacional: «Si no lo haces…»

La Policía Nacional ha lanzado un aviso contundente ante la llegada del Día de los Reyes Magos, el próximo 6 de enero. Durante las últimas semanas, el volumen de paquetes recibidos se ha disparado, y el cuerpo policial advierte de un peligro oculto relacionado con los regalos y las compras online que, año tras año, se repite en los hogares españoles. Miles de cajas acaban en los contenedores de reciclaje, y aquí es precisamente donde muchos ciudadanos cometen un error con los regalos de Reyes que puede tener consecuencias graves: tirar las cajas sin destruir antes las etiquetas con datos personales.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Policía ha sido clara: «Destruye la etiqueta con tus datos antes de tirar las cajas. No regales esta información a desconocidos». Un aviso que, aunque sencillo, esconde una realidad preocupante. Nombres completos, direcciones, códigos postales, teléfonos e incluso referencias del contenido del paquete quedan a la vista de cualquiera que pase junto al contenedor.

El peligro oculto de los regalos de Reyes

Una vez finalizan las fiestas navideñas, los contenedores de reciclaje se llenan de cajas de los regalos de Reyes, muchas de ellas con logotipos de marcas tecnológicas o joyerías. Para un delincuente, esto no solo revela datos personales, sino también pistas claras sobre qué objetos pueden encontrarse dentro de una vivienda concreta.

Desde la Policía Nacional explican que este tipo de información permite, por ejemplo, saber si una casa ha recibido recientemente un ordenador, un teléfono móvil de última generación o una consola. Por lo tanto, no se trata sólo de privacidad, sino de seguridad física.

Uno de los delitos más comunes asociados a este descuido es la suplantación de identidad. Con un nombre completo, una dirección y un número de teléfono, un delincuente puede intentar abrir cuentas falsas, solicitar créditos, contratar servicios o realizar compras online. En algunos casos, las víctimas no descubren el fraude hasta semanas o meses después, cuando ya existen deudas o problemas legales a su nombre.

Otro riesgo habitual es el phishing personalizado. A partir de la información hallada en una etiqueta, los estafadores pueden enviar mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas mucho más creíbles. Al conocer datos reales de la víctima, el engaño resulta más convincente y aumenta la probabilidad de éxito. La Policía advierte de que este tipo de fraudes han aumentado notablemente en los últimos años.

La Policía Nacional insiste en que prevenir este tipo de situaciones está al alcance de cualquiera. Basta con romper la etiqueta, tachar los datos con un rotulador permanente o despegarla completamente antes de tirar la caja de los regalos de Reyes. En el caso de sobres acolchados, recomiendan destruirlos o romperlos en varios trozos.

Este aviso se suma a otras recomendaciones habituales de seguridad digital y doméstica que la Policía suele recordar en redes sociales. Entre ellas, controlar la información que se comparte en redes sociales sobre regalos, viajes o ausencias del domicilio. Publicar fotografías de regalos caros o anunciar que se estará fuera de casa durante varios días puede facilitar el trabajo a los delincuentes.

🎁¿Cuántos #paquetes has recibido estos días? ⚠️Que la emoción de las compras navideñas no haga que te olvides de lo más importante⬇️ 👉Destruye la #etiqueta con tus datos antes de tirar las cajas No «regales» esta información a desconocidos#seguridad pic.twitter.com/HEJdR8hOJl — Policía Nacional (@policia) December 23, 2025

La suplantación de identidad es un delito cada vez más frecuente que consiste en hacerse pasar por otra persona con el objetivo de engañar, obtener información, lograr beneficios económicos, dañar la reputación de la víctima o cometer acciones ilegales en su nombre. Tal y como explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), esta práctica puede darse tanto en el entorno digital como fuera de él y tiene consecuencias graves, ya que afecta directamente a la privacidad, la seguridad y la tranquilidad de las personas afectadas.

Entre las formas más habituales de suplantación se encuentra la creación de perfiles falsos en redes sociales u otras plataformas online, utilizando fotos e información reales de la víctima. Otro tipo es el acceso no autorizado a cuentas legítimas, muchas veces mediante técnicas como phishing, smishing o vishing, en las que los delincuentes se hacen pasar por bancos, empresas o servicios conocidos para robar contraseñas y datos sensibles.

Para reducir el riesgo de sufrir una suplantación de identidad, INCIBE recomienda limitar la exposición de información personal en Internet. También es aconsejable utilizar direcciones de correo distintas para servicios importantes y revisar periódicamente la configuración de privacidad de aplicaciones y cuentas online.

Si una persona detecta que está siendo suplantada, lo primero es mantener la calma y actuar con rapidez. Cambiar contraseñas, revisar la actividad de las cuentas, recopilar pruebas como capturas de pantalla y denunciar el caso a la plataforma correspondiente son pasos fundamentales. Asimismo, las autoridades recomiendan acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para presentar una denuncia.