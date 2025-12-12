Participó en ‘Supervivientes’, pero ahora está en la ruina: «El dinero ya no existe»

La reaparición de Laura Cuevas en el programa Fiesta ha devuelto a la actualidad a uno de los rostros más conocidos de la crónica televisiva vinculada a Cantora. La hija del que fuera mayoral de la finca de Isabel Pantoja ha decidido hacer público el momento de inestabilidad económica que atraviesa, un escenario que ella misma reconoce como consecuencia de una gestión poco acertada de los ingresos obtenidos durante los últimos años. Tras su participación en espacios tan mediáticos como Supervivientes o Gran Hermano VIP, la ex concursante admite que atraviesa un periodo complicado y que la situación le ha golpeado con más fuerza de la esperada.

La confesión de Laura Cuevas

Durante su conversación con Emma García, Laura Cuevas explicó con claridad que el problema económico que afronta no surgió de la noche a la mañana, sino que ha sido la consecuencia de una suma de factores personales y decisiones financieras mal calculadas. En sus propias palabras, «Es verdad que no he hecho una buena gestión. He tenido otros problemas a los que he tenido que sumar unos gastos (…) No he calculado, pensaba que estaba bien…», apuntó, resaltando que su confianza en unos ahorros que creía sólidos terminó demostrando ser una percepción equivocada.

La protagonista de nuestra noticia recordó que su participación en Supervivientes no formaba parte de sus planes iniciales, pero que la oferta económica del formato terminó inclinando la balanza. Antes de embarcarse en el reality de supervivencia, trabajaba en un restaurante y valoraba un cambio hacia el sector inmobiliario.

Finalmente, decidió dar el paso porque siempre había deseado vivir la experiencia televisiva: «Pocos meses antes del programa, estaba trabajando de hostess en un restaurante. Iba a cambiar al sector inmobiliario, pero siempre quise ir a Supervivientes y no pude decir que no. Soy muy echada para adelante», relató, justificando así la decisión que abrió una nueva etapa profesional que, sin embargo, no se materializó en la estabilidad que esperaba.

Los problemas económicos

Su intervención en Fiesta dejó clara la dimensión de la crisis que atraviesa. Laura Cuevas reconoció que su presencia constante en los platós durante meses no fue suficiente para cubrir los grandes gastos que fue acumulando. La mezcla de problemas personales y desembolsos imprevistos terminó por agravar un desequilibrio económico que no supo frenar a tiempo. «En la tele he estado todos los meses yendo y viniendo. Ha sido una mezcla de problemas personales con gastos importantes y también una mala gestión», admitió, señalando que este periodo constituye, según sus propias palabras, «el peor momento de mi vida».

Desde el programa, colaboradores y reporteros subrayaron la gravedad del escenario al que se enfrenta actualmente, asegurando que «todo el dinero que ha ganado ya no existe, ha malgastado toda su fortuna», una descripción que resume la magnitud de su caída económica tras años vinculada a la televisión y a la actualidad rosa.

Un futuro muy complicado

La hija del mayoral de Cantora confesó que no esperaba verse en semejante tesitura y que ahora se encuentra centrada en encontrar un trabajo que le permita recuperar estabilidad. En su intervención insistió en que jamás pensó que atravesaría una situación de precariedad después de acumular ingresos procedentes de distintos proyectos televisivos. «A lo mejor una cree que tiene unos ahorros, que son una maravilla, y de repente llega algo y dices: si es que no tengo», comentó con sinceridad, evidenciando el desconcierto que le provoca este nuevo capítulo.

Cuevas aseguró que está «buscando trabajo» y que afronta esta etapa con la determinación de recomponerse, aunque no oculta que el golpe ha sido especialmente duro. Su presencia en Fiesta ha servido para poner voz a una realidad que, según explicó, llevaba meses arrastrando en silencio: un declive económico que la ha dejado prácticamente sin recursos y que abre un interrogante sobre su futuro laboral y personal.

Con todo lo anterior, podemos decir que la situación de Laura Cuevas se convierte en un ejemplo de la fragilidad que puede acompañar a la exposición televisiva cuando no va ligada a una planificación financiera sólida. Su relato, lejos de buscar justificaciones, muestra a una mujer consciente de sus errores y dispuesta a encarar una etapa marcada por la reconstrucción personal y económica. Aunque el futuro inmediato se presenta incierto, su decisión de visibilizar este trance revela un propósito claro: retomar el control de su vida y encontrar nuevas oportunidades que le permitan superar un episodio que ella misma define como el más difícil que ha vivido.