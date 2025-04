El pasado domingo 13 de abril, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. De esta manera, pudimos conocer el nombre del nuevo expulsado definitivo de Supervivientes 2025, pero también del aparatoso accidente que sufrió Almácor en mitad de una prueba. Pero no todo quedó ahí, ya que Poseidón tenía una gran sorpresa para una de las concursantes, concretamente para Laura Cuevas. Y es que su marido ha puesto rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para reencontrarse con ella. Recordemos que lo hace en un momento verdaderamente complicado, después de que él haya hecho pública la infidelidad de la hija del que fuese mayoral de Cantora. No todo quedaba ahí, ya que ella hizo una serie de confesiones sobre la gran cantidad de carencias que tiene en su matrimonio. Es más, ha reconocido que, durante su paso por el concurso, se ha dado cuenta de que no es feliz.

Antes del reencuentro, Sandra Barneda tuvo la oportunidad de hablar personalmente con Carlos, el marido de Laura Cuevas. «Estoy bastante decepcionado con todo lo que está pasando, y me sorprende que diga todo eso», comentó. Poco después, la andaluza salió del mítico Oráculo de Poseidón para poner rumbo a un lugar concreto de los Cayos Cochinos, sin tan siquiera imaginar que allí le estaba esperando su marido. Tras su reencuentro, Carlos se mostró realmente contundente con su mujer: «Sigues mintiendo como una campeona. ¿No estábamos juntos cuando yo lo pillé?». Ella respondió: «¿En qué he mentido?». Recordemos que Laura comentó que, cuando ocurrieron los hechos, se estaban «dando un tiempo». Algo que él negó en rotundo: «Cuando llegue a España lo voy a demostrar, voy a mostrar los mensajes». En ese preciso instante, sin importarle en absoluto las cámaras de Supervivientes 2025, tanto Laura Cuevas como su marido comenzaron a lanzarse un gran número de reproches en directo.

«Nunca hay tiempo para mí y yo siempre esperándote. Llevo una mierda de vida», comentó la hija del que fuese mayoral de Cantora. Él, como no podía ser de otra manera, se negó en rotundo a guardar silencio ante ese comentario: «Yo trabajo para dejarte a ti dinero». Al ser consciente de que tenían que hablar muchas cosas, Sandra Barneda quiso dejarles solos por un tiempo.

Pasados esos minutos, la presentadora volvió a conectar con ellos y la tensión, lejos de disminuir, había aumentado considerablemente. Tanto es así que ella reconoció que su intención es «cambiar su vida», a pesar de que «ha sido una relación muy bonita»en sus inicios, pero todo ha cambiado considerablemente.

Fue entonces cuando Carlos dejó muy claras sus intenciones: «Quiero seguir estudiando y trabajando». Es algo que le quita mucho tiempo y quiere que ella lo entienda. Además, se pronunciaron sobre la última vez que mantuvieron relaciones sexuales, dando ciertos detalles sobre su vida sexual.

A pesar de la tensión que había entre ellos durante su reencuentro, en el que dejaron claro lo sumamente enfadados que estaban con el otro, llegó el momento de la despedida. Fue entonces cuando acabaron abrazándose fuertemente, rompiendo a llorar. Sin duda, protagonizaron uno de los momentos más destacados de esta gala. ¡Y no es para menos!