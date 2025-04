El pasado domingo 13 de abril, los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores fueron testigos de cómo se dio a conocer el nombre del nuevo expulsado definitivo de la edición y, a su vez, cómo Montoya y Carmen Alcayde dejaron sin palabras a sus compañeros al desnudarse en plena playa. Pero no todo quedó ahí puesto que, como suele ser habitual, los concursantes de Supervivientes 2025 tuvieron que hacer frente a un nuevo juego dentro de La Liga de los Dioses. Por lo tanto, los robinsones han tenido que participar en varios retos para conseguir algún que otro privilegio. Lo que nadie esperaba es que uno de los concursantes fuese a sufrir un aparatoso accidente por el que el equipo médico se vio obligado a intervenir en directo. El afectado fue nada más y nada menos que Almácor.

Lo ocurrido con el artista consiguió que todos los espectadores del reality se quedasen verdaderamente impactados, conteniendo la respiración al no tener la más mínima idea de qué le había ocurrido exactamente y si se encontraba bien. Todo sucedió durante una de las pruebas que estaban previstas para el pasado domingo, en Conexión Honduras. Almácor estaba cruzando un puente sobre el mar y, en un momento dado, no colocó bien sus pies y acabó sufriendo una aparatosa caída. A pesar de haber caído sobre el agua, lo cierto es que se dio un gran golpe. «¡Qué tortazo!», alcanzó a decir Sandra Barneda, visiblemente sorprendida por lo ocurrido. El cantante salió del agua sin dejar de tocarse el hombro: «Me he reventado», aseguró el concursante de Supervivientes 2025. Laura Madrueño arrojó luz sobre lo ocurrido tan solo unos instantes antes: «Va a salir del juego y va a verle el equipo médico».

El resto de compañeros continuó con el juego, pero los espectadores seguían muy preocupados por el estado de salud de Almácor. Por fortuna, unos cuantos minutos después, la organización de Supervivientes 2025 compartió la última hora de lo ocurrido. Así pues, Laura Madrueño confirmó que, pese al duro golpe, Almácor se encontraba perfectamente.

Poco después, el de Villena apareció en pantalla, por lo que la presentadora de Supervivientes 2025 desde Honduras quiso preguntarle cómo estaba tras la caída y después de haber sido atendido de urgencia. El joven quiso dejar claro que se encontraba bien, haciendo hincapié de que el equipo médico le ha dado el visto bueno para poder continuar en el reality.

Aun así, el ex concursante de Benidorm Fest 2024 sorprendió a los espectadores con un brazo en cabestrillo, sobre del que no han dado más información. De hecho, no han confirmado qué se ha hecho exactamente Almácor para tener su brazo de esa manera. Esperemos que en las últimas horas, junto a la evolución del artista, la organización del reality dé muchos más detalles sobre lo sucedido.