El pasado domingo 13 de abril, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras tantas cuestiones, pudieron conocer el nombre de la nueva expulsada definitiva de Supervivientes 2025. Por si fuera poco, fueron testigos de un auténtico momentazo, que tuvo como protagonistas a Carmen Alcayde y a Montoya. Es un hecho que la colaboradora de televisión y el ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones han hecho un gran tándem. Tanto es así que están brindando a los espectadores muchísimos momentos que serán verdaderamente complicados de olvidar. Si hay algo que les caracteriza es el humor. Y es que, a pesar de estar viviendo en condiciones verdaderamente duras y pésimas, los dos saben cómo tratar de sacar el lado positivo. Es evidente que eso es algo verdaderamente esencial para poder afrontar una aventura de semejantes características.

Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente? Todo comenzó cuando Montoya reconoció que tenía ganas de que llegase la nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda para poder conectar, en directo, con la presentadora: «A ver si me deja tirarle alguna ficha o algo, cada domingo para mí es una oportunidad nueva de poder conectar con ella, cualquier día me mandará a la mierd*», comentó. Lejos de que todo quede ahí, el de Utrera decidió pensar la manera en la que podía agradecer a los espectadores haber sido salvado, una vez más, de la expulsión. Fue entonces cuando llegó a la conclusión de que iba a desnudarse, aunque se taparía únicamente con una hoja de palmera: «Voy a agradecer a los flamencos que me hayan salvado», comentó. Así pues, no tardó en cumplir su promesa. Eso sí, lejos de hacerlo en solitario, su gran compañera Carmen Alcayde quiso unirse a él, quitándose la parte de arriba del bikini.

Juntos, decidieron empezar a cantar una canción: «Agradecidos, y emocionados, solamente quiero decir… ¡Gracias por salvarnos!», exclamaron, felices de haber tenido la oportunidad de poder disfrutar, una semana más, de esta experiencia. Pero no todo quedó ahí, ya que Montoya dejó claro que no tenía reparos a la hora de enseñar algunas partes de su cuerpo.

Aunque no todas. Carmen, por su parte, se atrevió a hacer una promesa a los espectadores de Supervivientes 2025: «Os haremos otro show el sábado que viene. Igual enseño el culete, aunque no me queda casi», comentó. Todo ello mientras no podía evitar reírse a carcajadas, al verse en esa situación tan peculiar junto a Montoya: «¡No tiene culo!», exclamó.

No podemos olvidar que, a pesar de haberse salvado de la expulsión en los últimos días, sus compañeros han decidido que vuelvan a estar en la palestra. Por lo tanto, la nueva expulsión de esta edición va a estar entre cuatro concursantes, que son Montoya, Carmen Alcayde, Álex Adrover y Laura Cuevas. ¿Quién se salvará el próximo martes? ¿Quién se marchará de los Cayos Cochinos de Honduras el próximo jueves? ¡Ya queda menos para descubrirlo!