Este vídeo demuestra que Paiporta se inundó antes del mail del Júcar avisando de la crecida del Poyo

El Ayuntamiento de Paiporta publicó el 29 de octubre -el fatídico día de la DANA- un vídeo en el que se puede ver la localidad completamente anegada. Unas imágenes que demuestran que este municipio, ubicado en la zona cero de la riada, ya estaba inundada cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) envió el correo electrónico informando de la descomunal crecida del Poyo hasta los 1.686 metros cúbicos por segundo (m3/s).

El Júcar envió este e-mail al Centro de Emergencias a las 18:43 horas, pero la publicación se difundió a las 18:42 y en ella ya aparecía Paiporta completamente inundado.

Según han reiterado los dos investigados en la causa, la ex consellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, así como la propia delegada del Gobierno, en la reunión del CECOPI se habló del inminente peligro de rotura de la presa de Forata, pero no del Poyo, cuya situación no llegó a trasladar el presidente del Júcar, Miguel Polo, a sus compañeros del CECOPI.

El vídeo fue publicado por el Ayuntamiento de Paiporta en sus redes sociales aquella misma tarde. Según ha comprobado OKDIARIO, pasadas las 18:42 horas. Es decir, antes de que el mail de la Confederación informando sobre la descomunal crecida del barranco del Poyo llegase al CECOPI, a las 18:43 horas.

Ese mail de la Confederación Hidrográfica del Júcar era el primero que la CHJ enviaba al Centro de Control de Emergencias desde las 16:13 horas, cuando el caudal del Poyo era de 27 m3/s. Y es anterior, también, a la llamada de la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, advirtiendo de lo que estaba ocurriendo en su municipio. Esa llamada, según ha reiterado la propia alcaldesa, se produjo unos minutos después de las 19:00 horas.

El vídeo subido por el Ayuntamiento de Paiporta y que aquí se reproduce arranca con una imagen de la localidad ya anegada de agua. En sobreimpresión encima de la imagen, se puede leer: «Aviso urgente. Barranco desbordado. Puentes cortados. No salgan de sus casas». Aún pasarían unos 20 minutos hasta que la alcaldesa de Paiporta pudo telefonear a la delegada del Gobierno, advirtiéndole de lo que estaba sucediendo.

Se da la circunstancia de que, tal como publicó OKDIARIO este 14 de abril, la Confederación no informó del barranco del Poyo el día de la DANA en el CECOPI. Sólo se habló de la presa de Forata, según se desprende de las respuestas de Pilar Bernabé al fiscal, muy incisivo en este aspecto clave de los hechos, en el transcurso de la declaración que Pilar Bernabé efectuó en calidad de testigo del caso de la DANA. Aquellas manifestaciones de Pilar Bernabé a preguntas del fiscal refrendaban, por tanto, lo mantenido por la Generalitat Valenciana.

Pilar Bernabé manifestó también que la información que se recibió por parte del presidente de la Confederación, Miguel Polo, fue sobre la presa de Forata. Y que todo el recuerdo que tenía de lo que se habló en la reunión mantenida en el CECOPI fue acerca de la citada presa.