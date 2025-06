El mensaje de Hacienda que desconcierta a todos. «Su declaración está siendo…»

Si has presentado ya la declaración de la Renta 2024, y sabiendo que hoy es el último día de la campaña, es muy probable que hayas entrado más de una vez a la web de la Agencia Tributaria para consultar el estado del trámite en el caso de que sepas que te sale a devolver. Pero también es muy probable que te hayas topado con un mensaje de Hacienda que puede te haya dejado descolocado: «Su declaración está siendo comprobada».

Cada año, millones de contribuyentes siguen con atención el proceso de su IRPF, cruzando los dedos para que todo salga bien y, a ser posible, recibir la devolución cuanto antes. Por eso, cuando uno se encuentra con ese mensaje, lo primero que piensa es que algo va mal. Y sin embargo, no siempre es así. De hecho, este mensaje de Hacienda forma parte del protocolo habitual de revisión y en muchos casos no supone ningún problema. Aun así, entender qué significa exactamente, en qué punto del proceso estamos y qué puede hacer uno para no angustiarse, se vuelve esencial. Descubramos el porqué de esta notificación y en qué momento, Hacienda nos pagará lo que nos debe.

El mensaje de Hacienda que desconcierta

Cuando presentas la declaración del IRPF, esta no se tramita de forma inmediata. El sistema de la Agencia Tributaria pasa por diferentes fases que se reflejan en mensajes automáticos, accesibles desde el portal de Renta Web. El primero que suele aparecer es «Su declaración se está tramitando». Este mensaje no dice mucho, pero es la señal de que Hacienda ha recibido el documento y lo ha puesto en cola de procesamiento. Es normal que este estado se mantenga durante varios días, incluso semanas.

Después, algunos usuarios ven cómo el mensaje cambia y aparece uno que es más temido: «Su declaración está siendo comprobada». Aquí es donde muchas personas empiezan a preocuparse, pensando que han cometido un error o que hay algo sospechoso en sus datos. Pero la realidad es más simple: este mensaje significa que la Agencia Tributaria está revisando más detenidamente tu caso, algo que ocurre con frecuencia en declaraciones más complejas, como las de autónomos, las que incluyen deducciones importantes o compraventa de activos financieros.

Este proceso de comprobación no implica que haya una sanción en camino ni que Hacienda haya detectado un fraude. Lo más probable es que estén contrastando la información con otras fuentes antes de validar la devolución.

¿Cuánto puede durar la comprobación y cuándo llega el ingreso?

Aquí entra el factor más desesperante: el tiempo. No hay una fecha exacta que marque cuánto durará el estado de «comprobación». Puede ir desde unos pocos días hasta varias semanas, dependiendo de varios factores: la complejidad de tu declaración, el volumen de trabajo que tenga Hacienda en ese momento o si necesitan verificar datos con terceros, como bancos o empresas.

Lo importante es tener paciencia y recordar que, si todo está correcto, el sistema volverá a moverse y entonces Hacienda te informará con este otro mensaje definitivo: «Su declaración ha sido tramitada, estimándose conforme la devolución solicitada». Significa que Hacienda ha dado luz verde a todo y va a proceder con el ingreso. A partir de ahí, en cuestión de días, normalmente dos o tres, deberías ver reflejado el importe en tu cuenta.

Si la devolución se retrasa más allá del 31 de diciembre (fecha límite para que Hacienda devuelva el IRPF), la Agencia Tributaria está obligada a añadir intereses de demora por cada día que pase desde esa fecha. Así que, aunque tarde, no será en balde.

¿Qué hacer si todavía no has recibido el dinero?

Es habitual revisar cada mañana la cuenta bancaria esperando que el ingreso haya llegado por fin. Pero más allá de la espera pasiva, puedes comprobar por ti mismo en qué punto está tu declaración. Para ello, entra en la página de la Agencia Tributaria y accede al servicio de Renta Web. Una vez dentro, identifica tu expediente a través de tu DNI electrónico, Cl@ve o certificado digital y haz clic en “Estado de tramitación”.

Ahí verás el mensaje exacto que corresponde a tu situación. Si el sistema no ha solicitado documentación adicional y todo parece seguir su curso, lo más probable es que simplemente debas esperar unos días más. Pero si aparece una notificación específica, es importante atenderla cuanto antes: Hacienda solo se pone en contacto si necesita datos o comprobantes extra.

En conclusión, una buena forma de evitar este tipo de mensaje que tanto preocupa de Hacienda, es preparar la declaración con rigor desde el principio. Eso incluye revisar cada apartado, asegurarte de que todos los datos están actualizados y, si tienes una situación fiscal más compleja, contar con el asesoramiento de un experto. Muchos errores para Hacienda se pueden evitar simplemente con una buena planificación fiscal.

También es importante saber que este año, algunas comunidades autónomas han aplicado medidas como la deflactación del IRPF para compensar la inflación. Eso puede alterar un poco las cifras finales, y aunque no implica problemas, sí puede llevar a un mayor número de comprobaciones si se detectan incoherencias con declaraciones anteriores.