Fernando Alonso no tiene techo… y Aston Martin promete más mejoras en Silverstone

¿Dónde está el techo de Fernando Alonso si Aston Martin acierta con las mejoras de Silverstone? Esa es la pregunta que más se repite este lunes entre los fieles del piloto español, que disfrutaron de su carrerón en Austria y ya esperan al próximo fin de semana, pues ven la gran oportunidad de dar otro salto. Será el segundo paquete de actualizaciones significativo que presente la escudería inglesa aprovechando el Gran Premio de casa en Gran Bretaña y un circuito al que se puede llegar a pie desde la fábrica.

Unas instalaciones donde se están ultimando las siguientes mejoras de Aston Martin que después de acertar en Imola hace ya mes y medio esperan repetir en Silverstone para continuar en una evolución que les debe llevar, como mínimo, a dominar la zona media. Alonso quiere más, eso está claro, pero es que si fue séptimo en el Red Bull Ring, que no es ni el mejor para el AMR25 ni para el propio piloto, en Reino Unido está dispuesto a retar a los de arriba.

Aston Martin se enfoca principalmente en solucionar el problema de velocidad en recta larga. Alonso volvió a señalar con su pilotaje el gran defecto del monoplaza verde en la carrera de Austria, pegándose la mayor parte de la prueba al alerón trasero de Liam Lawson, pero sin llegar a adelantarle para no perder el plus de ritmo que le daba el DRS.

«Tampoco quería pasar a Liam en ningún momento. Hoy he hecho una carrera de ciclismo a contrarreloj. Era mi única opción, iba medio segundo más lento que Lawson y si me quedaba enganchado en cada vuelta ganaba medio segundo. Les dije que si me dejaban solo yo no tenía ese ritmo. Gracias a eso acabamos en los puntos», valoró el asturiano tras bajarse del coche.

Alonso imita al de 2024 en Austria

Alonso hizo una de esas actuaciones por las que consiguió que 2024 no fuese un año tan nefasto como el que se auguraba por el descenso de Aston Martin. El español pilotó durante muchos días en la sombra, remando desde detrás, pero sin dejar de lucir y llegando a los puntos en 14 de las 24 citas. Esta temporada, en cuanto su equipo le ha dado un extra para salir de lo más bajo (los británicos llegaron a tener último coche), no para de puntuar.

España (noveno y dos puntos), Canadá (séptimo y seis puntos) y ahora Austria (séptimo y seis puntos). Alonso ha despegado definitivamente en el Mundial de Fórmula 1 2025 y confía en que el fin de semana en Silverstone sea el punto de inflexión para aspirar a cotas más altas. Su propósito, luchar por podios hasta el final del campeonato. A este nivel, muy poco tendrá que mejorar Aston Martin para que Fernando haga su magia…