Fernando Alonso muy por encima de Aston Martin: «Son seis puntos que saben muy bien»

Fernando Alonso analizó su carrera en el Gran Premio de Austria después de contener a su apadrinado Gabriel Bortoleto en las últimas vueltas, con quien tuvo varios gestos y unas palabras de motivación hacia él. El asturiano habló de su estrategia al no querer adelantar a Liam Lawson para aferrarse a la séptima posición con DRS.

«Tampoco quería pasar a Liam en ningún momento. Hoy he hecho una carrera de ciclismo a contrarreloj. Era mi única opción, iba medio segundo más lento que Lawson y si me quedaba enganchado en cada vuelta ganaba medio segundo. Les dije que si me dejaban solo yo no tenía ese ritmo. Gracias a eso acabamos en los puntos», comenzó.

«Gracias Norris porque pensaba que no me podía defender de Bortoleto. Bandera azul a mí y a Bortoleto y acabó la carrera. Hulkenberg suma los puntos el domingo y puede disfrutar más en las siguientes carreras», añadió, con guiño a los Sauber.

«Era difícil. No tuvimos ritmo, era como cuando sales en bici con una grupeta. Es lo que hice porque no tenía fuerzas para ir delante. Son seis puntos que saben muy muy bien», valoró. «El Sauber está dando pasos de gigante. Hulkenberg salía el 20 y acabó noveno. Nos tenemos que quitar la idea de que son el Sauber del año pasado con Bottas y Zhou. Pueden dominar la zona media», insistió.

Alonso motiva a Bortoleto

«Llevaba muchas cronos siendo rápido. Ojalá esto desbloquee una buena racha en los puntos y siga creciendo en F1», zanjó, hablando de Bortoleto, piloto que pertenece a su agencia de representación. Alonso logró contener al brasileño para calcar su mejor resultado del Mundial de Fórmula 1 2025, el de Canadá: séptimo puesto, seis puntos más y iguala con Lance Stroll (14). El de Sauber habló de su ídolo: «Es una leyenda, ha luchado como si estuviera luchando por un título».