Ni se te ocurra aplastar una polilla si te la encuentras en casa: este académico avisa por qué no debes hacerlo

En las últimas semanas, la aparición masiva de polillas en distintos hogares ha llamado la atención de muchas personas. Ya sea revoloteando en torno a las luces o posándose en techos y cortinas, estos insectos se han convertido en visitantes habituales, despertando tanto curiosidad como cierta inquietud.

Un reconocido experto en entomología ha salido a aclarar estas dudas con una advertencia tajante: no las mates. ¿Quieres saber por qué?

Los motivos por los que no debes matar a una polilla, según este experto

De acuerdo con el profesor Tomislav Curkovic, entomólogo de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, las polillas cumplen un rol ecológico esencial.

Este académico sugiere no matarlas porque dentro de su principal función en el ecosistema está que contribuyen al proceso de polinización de plantas, al igual que las abejas.

Por otro lado, advierte en una entrevista publicada por la web oficial de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, que si matamos a millones de polillas, «podría haber algún impacto en el ecosistema».

Contrario a lo que muchas personas temen, estas polillas nocturnas de mayor tamaño no representan ningún tipo de amenaza. No pican, no muerden y no dañan objetos del hogar. Su único «delito» es verse atraídas por fuentes de luz artificial, lo que explica su frecuente presencia en casas durante las noches.

Las razones del aumento de polillas

El aumento en la cantidad de polillas no se debe a una plaga, sino a un fenómeno natural vinculado al clima. Según el académico, éstas son las dos razones principales:

Mayor cantidad de lluvias: las precipitaciones registradas generaron más vegetación, fuente principal de alimento para estas especies. Temperaturas más cálidas en la noche: esto favorece la actividad aérea de los insectos adultos, aumentando su visibilidad.

El especialista aclara que este aumento no implica necesariamente una amenaza. De hecho, forma parte de un ciclo natural.

Diferentes tipos de polillas en el hogar: ¿cuáles son peligrosas?

Es importante distinguir entre las polillas inofensivas y aquellas que pueden afectar el hogar. Las más grandes, visibles y que vuelan por las noches, no causan daños. En cambio, las más pequeñas (como las polillas de la ropa o las de despensa) sí pueden convertirse en un problema si no se controlan.

Las larvas de las polillas de la ropa se alimentan de fibras naturales, afectando prendas almacenadas por mucho tiempo. Por otro lado, las polillas de alimentos se alojan en bolsas o envases mal cerrados de harinas, granos o pastas, principalmente.

Cómo evitar polillas en casa sin matarlas

El profesor Curkovic sugiere tomar medidas sencillas para evitar su entrada en casa sin necesidad de matarlas. Éstas son algunas de las más destacadas:

Mantener las luces apagadas si las ventanas están abiertas.

Instalar mallas mosquiteras en ventanas y puertas.

Almacenar los alimentos en frascos herméticos.

Limpiar regularmente armarios, despensas y muebles de cocina.

El aumento de lluvias no sólo ha beneficiado a las polillas. Mariquitas, moscas e incluso hormigas también han incrementado su presencia. Ante esto, se recomienda mantener una buena limpieza y evitar dejar restos de comida expuestos a estos animales. Y tú, ¿te has encontrado con algunos de estos insectos en tu hogar?