Es la villa medieval más bonita de España y está en este pueblo de cuento: lo dice ‘National Geographic’

Lo dice el National Geographic

Este pueblo de cuento tiene una increíble villa medieval

Tal y como se presenta este pueblo en su web: «Taüll, tiene el sello «Poble amb Encant» que otorga la Agencia Catalana de Turismo, por su atractivo y belleza, junto con 11 localidades catalanas más. Además, ha sido escogido para representar a Catalunya en la red de pueblos con encanto europea Charming Villages. Taüll es un encantador pueblecito de casas de piedra situado en un entorno natural pirenaico de primer orden. Aquí se pueden encontrar los fabulosos paisajes del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, un escenario ideal para les actividades de turismo activo y los deportes de montaña; así como las iglesias románicas de Santa María y de Sant Climent, las dos del siglo XII y declaradas Patrimonio de la Humanidad.Este sello de «Pueblo con Encanto» quiere promover el turismo fuera de los principales polos de atracción turística descubriendo la diversidad y la riqueza cultural y paisajística de pueblos de Cataluña».

Siguiendo con la misma web: «El rico patrimonio románico es el principal atractivo de Taüll, que tiene dos iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad el año 2000 en el contexto de las iglesias románicas de la Vall de Boí: Santa María y Sant Climent. La iglesia de Sant Climent, localizada en la parte baja del pueblo, es la obra más emblemática del románico catalán. Datada del siglo XII y de estilo lombardo, destaca por una impresionante torre campanario de seis pisos y por la proyección del viodemapping que recrea como estaba pintada la iglesia en el siglo XII. La iglesia de Santa María se encuentra en la plaza Mayor y también es de estilo románico lombardo del siglo XII, con una torre campanario de cinco pisos. En su interior, se puede ver una reproducción de las pinturas murales del interior, los originales de las cuales están en el MNAC».

