Prohens, en rebeldía con Mónica García: el registro de médicos antiaborto ni estará este año ni se le enviará

Baleares obedecerá a las advertencias de la ministra de Sanidad de Sumar, Mónica García, pero sólo a medias. Según ha podido saber OKBALEARES, la Conselleria balear de Salud creará finalmente el registro de médicos antiabortistas de las islas, como marca la ley. No estará a tiempo de cumplir los plazos que exige la ministra de Sanidad porque no llegará hasta 2026. Eso sí, ni difundirá el contenido del registro ni se lo entregará a la ministra.

Madrid, Baleares y Aragón siguen en rebeldía tras el último plazo que les dio la ministra Mónica García para que elaboren un registro de médicos que se niegan por razones religiosas o de conciencia a practicar abortos en estas comunidades, las bautizadas como ‘listas negras’.

Las tres comunidades están fuera de plazo y Baleares seguirá sin cumplir varios meses más. Según ha podido saber OKBALEARES, el Govern de Marga Prohens está trabajando en un decreto que permitirá la creación del polémico registro y lo hará tras consultar a todos los ámbitos afectados -por ejemplo, el IBDona-. El decreto no está listo y a la vuelta de la esquina está el parón parlamentario navideño que no finalizará hasta el mes de febrero. Fuentes de la conselleria de Salud consultadas por OKBALEARES ven muy difícil que el decreto vea la luz durante las fiestas.

Las mismas fuentes aclaran que «Baleares cumplirá la ley y creará el registro pero ese documento ni se difundirá ni se entregará a la ministra». La Protección de Datos será el argumento para no poner una información tan sensible en menos de la ministra que, además, es muy poco del agrado del Govern.

La reforma de la Ley del Aborto de 2023 fijó la obligación de crear estos registros por parte de las Comunidades Autónomas «para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública».

También existe un protocolo establecido para la creación del registro: se aceptarán en él “aquellas personas que realicen actos necesarios y directos, anteriores o simultáneos, sin los cuales no fuese posible llevarla a cabo”. En esa lista entraría personal médico especialista en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación y medicina familiar y comunitaria, profesionales de enfermería y matronas, no admitiéndose otro tipo de personal.

La situación de Baleares es distinta a la de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se ha declarado en rebeldía y no tiene ninguna intención de crear el registro. Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado ya un contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid.