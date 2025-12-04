Los abonados del Illes Balears verán mañana gratis la Champions

El patrocinador principal del Illes Balears, ConectaBalear, regalará las entradas a los 3.400 abonados del club para el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League, que se disputará este viernes 5 de diciembre en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix. Al tratarse de un encuentro UEFA —cuyas entradas no pertenecen al club aunque el partido se juegue en Palma—, el acceso no puede estar incluido en el abono de temporada. Por este motivo, el patrocinador principal del Illes Balears Palma Futsal ha decidido asumir íntegramente el coste, evitando que los socios tengan que pagar y favoreciendo que el pabellón se llene en una noche determinante.

El equipo dirigido por Antonio Vadillo llega a la cita tras el empate 2-2 en Hungría ante el Hit Kyiv, de modo que la eliminatoria se resolverá en Palma y a una sola carta. Son Moix, invicto en la Champions y convertido en uno de los feudos más imponentes de Europa, debe volver a ejercer de fortín para que el tricampeón europeo continúe en la competición continental.

El equipo afrontará el encuentro con bajas importantes: Fabinho y Machado, sancionados, y Manuel Piqueras, lesionado de larga duración. A ello se suma que varios jugadores arrastran molestias, como Lin, cuya disponibilidad dependerá de cómo evolucione en los próximos días. Todo ello convierte el apoyo de la afición en un factor más decisivo que nunca ante un rival que ha demostrado estar ya entre los mejores del continente y que, tal como se vio en la ida, exigirá la mejor versión del conjunto mallorquín.

Para facilitar al máximo el acceso, las entradas se han vinculado directamente al abono de cada socio, de modo que podrán acceder al pabellón con su carnet habitual, sin necesidad de pasar a recogerlas antes del encuentro. Por su parte, el público general puede adquirir las entradas a partir de 10 euros a través de la página web oficial del club.