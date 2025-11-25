2-2. Son Moix decidirá el futuro en la Champions del Illes Balears

El Illes Balears Palma Futsal iniciaba su andadura en el nuevo formato de eliminatorias la UEFA Futsal Champions League ante el Hit Kyiv, en la localidad húngara de Berettyóújfalu. Los primeros cinco minutos del encuentro los protagonizaron los de verde pistacho: Machado, Maia y Deivão buscaron la portería pero se toparon con Sukhov y con la disciplinada defensa del Hit Kyiv. A la cuarta fue la vencida: Charuto cazaba un rechace al segundo palo y anotaba el primer gol de la eliminatoria.

Lo siguieron intentando los locales, pero un acertadísimo portero rival desbarató las jugadas de Lucão y Ernesto. Reaccionó el campeón ucraniano por medio de Pervieiev. En la siguiente jugada y llegados al minuto diez, Podliuk empataba de nuevo el partido. El conjunto dirigido por Antonio Vadillo se volcó en ataque pero Sukhov, que se erigía como el jugador más diferencial del partido, evitaba el gol de Lucão y el de Deivão. Machado cometía la tercera falta del Illes Balears Palma Futsal y veía una cartulina amarilla que impedirá que el cierre brasileño dispute la vuelta en Son Moix.

Lo peor todavía estaba por llegar. Cherniavsky adelantaba al conjunto ucraniano con un golazo a falta de cuatro minutos del final de la primera mitad. El Hit trató de hundir más al tricampeón europeo pero Ernesto salvó el gol rival sobre la línea. Ernesto, de nuevo protagonista, se lució con una acción defensiva para evitar que Melnyk se quedara solo ante Luan Muller. Durante los últimos minutos de la primera mitad, Alisson y Ernesto trataron de empatar el partido pero Sukhov volvió a salirse con la suya. Ni el tiempo muerto de Vadillo pudo alterar el marcador (2-1) antes del descanso.

El planteamiento no cambió durante la segunda mitad. El Illes Balears Palma Futsal salió de vestuarios con el cuchillo entre los dientes. Mario Rivillos, el jugador más reactivo de los mallorquines, buscó el gol del empate pero Sukhov y el palo lo evitaron. Pervieiev estuvo cerca de colocar el 3-1 pero Luan desvió su disparo a saque de esquina. Hasta cuatro intervenciones consecutivas del guardameta rival negaron el gol a Charuto, Lucão y Alisson. Este último logró batir a Sukhov pero Pervieiv salvó la ocasión sobre la línea de gol.

El portero rival no sólo intervenía en tareas defensivas, también hacía daño con sus incorporaciones en ataque. Machado y Ernesto estuvieron cerca de castigar una de estas incursiones de Sukhov. Pasado el ecuador de la segunda mitad, Fabinho y Lucão eran derribados dentro del área rival. Los colegiados croatas no apreciaron sanción en ninguna de las acciones de la defensa ucraniana. A falta de seis minutos del final, Fabinho veía la amarilla. El universal brasileño también cumplirá sanción y se perderá la vuelta en Son Moix.

Cuando parecía que la racha de imbatibilidad en competición europea iba a romperse, apareció Melnyk para tumbar a Alisson dentro del área rival. Penalti para el Illes Balears Palma Futsal. Fabinho, en su último acto de servicio en esta eliminatoria, la clavó en la escuadra izquierda de Sukhov y empataba el partido desde el punto de penalti. A escasos segundos del final del encuentro, Mario Rivillos la tuvo para anotar el tercer gol. Entre Sukhov y la defensa ucraniana evitaron el tanto de la victoria del Palma.

Son Moix decidirá la eliminatoria el próximo viernes 5 de diciembre.

HIT Kyiv: Sukhov, Podliuk, Sheremeta, Pediash y Sahaidachnyi. También jugaron: Kravets, Pervieiev, Melnyk, Cherniavskyi, Malynovsky.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Machado, Ernesto, Mario Rivillos y Fabinho. También jugaron: Lin, Charuto, Lucão, Deivão, Mateus Maia y Alisson.

Goles: 0-1, Charuto (min. 6); 1-1, Podliuk (min. 10); 2-1, Cherniavskyi (min. 16); 2-2, Fabinho (min. 37).

Árbitros: Nikola Kelić (CRO) y Vedran Babic (CRO). Amonestaron con tarjeta amarilla a Machado, Pizarro (delegado) y Fabinho del Illes Balears Palma Futsal y Cherniavskyi, Pediash y Melnik del HIT Kyiv.

Pabellón: Pálffy István Rendezvénycsarnok. 200 espectadores. Partido correspondiente a la ida de octavos de final de la UEFA Futsal Champions League.