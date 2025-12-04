El 74 ABANCA Ciutat de Palma arrancará con viento fuerte y 369 barcos

El 74 Trofeo ABANCA Ciutat de Palma arrancará hoy la edición más internacional de su historia. La organización del Real Club Náutico de Palma (RCNP) ha confirmado la inscripción de 369 barcos, cinco más de los anunciados inicialmente, procedentes de 28 países.

La competición comenzará a las 10.30 horas, con previsión de viento fuerte de componente oeste. “Los partes anuncian rachas de hasta 20 nudos, unas condiciones sin duda muy exigentes”, ha señalado Pedro Marí, director técnico de vela del RCNP, quien se ha mostrado convencido de que se vivirá “una de las ediciones más espectaculares de los últimos años, teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de muchos participantes, y las condiciones previstas en la Bahía de Palma”.

Cada día, y gracias a la colaboración de Sa Calma Boats, habrá un barco de espectadores destinado principalmente a las familias de los participantes. La golondrina zarpará a las 10.30 horas y regresará alrededor de las 15.00 horas, en función de las condiciones meteorológicas. Además, el RCNP, el Ayuntamiento de Palma y ABANCA han organizado para el próximo domingo una salida especial en este mismo barco dirigida a familias de acogida.

Manu Fraga, director del RCNP, explicó, en la presentación del evento del pasado martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palma, que la organización ha alcanzado el aforo máximo: “Disponemos de un espacio limitado y no nos caben más barcos, prueba de que tenemos un evento muy prestigioso y popular”. Señaló también que varios equipos internacionales llevan dos semanas entrenando en Palma para preparar la regata. La incorporación de países como Perú, India, Brasil, Dubái y Uruguay ha contribuido a que esta sea, “con diferencia”, la edición más internacional celebrada hasta la fecha. Tras el estreno de hoy, el Ciutat de Palma continuará el día 5 con las series clasificatorias, y el 6 y 7 con la fase final.