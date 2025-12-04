Repetición indica tendencia

Mal de muchos, consuelo de tontos. Por eso no importan los apuros que pudieran haber pasado el Osasuna o el Getafe en sus compromisos del pasado martes en Copa del Rey. Por el contrario si nos deben impacientar los sufridos por el Mallorca ante el Numancia de Soria que no por habituales e incluso temidos, son ndejan de ser anormales.

He de retomar el blog del pasado domingo donde recordamos la incapacidad de los de Arrasate para sostener un marcador favorable. Empates en Madrid, Cornellá, San Mamés y Villareal, unidos a la igualada con sabor a derrota el penúltimo día de noviembre con la escuadra pamplonica. Las repeticiones indican tendencia y lo sucedido en Los Pajaritos, ¡ojo! frente a un rival de ¡segunda federación!, confirma una regla sin excepción que la pírrrica victoria no logra ocultar.

Allí, en la capital castellana, se extendió el certificado por el que ni uno solo de los suplentes del Mallorca merece ser titular y eso incluye a Morlanes, que lo ha sido durante doce jornadas, o a Mateu, lateral con el que pensaba contar el director de fútbol, Pablo Ortells, como indiscutible sustituto de Maffeo. Excluiremos de la quema a Cuéllar, el portero que a sus 41 años sobrepasados inspira un poco más de confianza que el finlandés Bergstrom, el elegido para suplir a Leo Román cuyas rogativas al cielo para que su lesión no se prolongue ni se repita ocupan al mallorquinismo de raíz más que a quienes pretenden administrarlo. Salvo el veterano cancerbero, escriban cien veces en la pizarra el nombre de los ocho «guerreros» restantes.