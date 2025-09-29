El temporal en la ‘zona cero’ de la DANA: Paiporta pendiente de la crecida del barranco del Poyo

El municipio de Paiporta vive unas horas de enorme tensión, con la práctica totalidad de los vecinos pendientes de la evolución del agua en el tristemente célebre barranco del Poyo. Por ello, hacen continuas preguntas en los grupos de whatsApp donde intentan informarse de las sucesivas actualizaciones de lo que va pasando en el municipio en estas horas críticas. Según fuentes de los propios vecinos de la localidad, existe pánico a que pueda volver a producirse una situación lejanamente próxima a la del 29 de octubre de 2024, la del conocido como el día de la DANA. Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, que es de la noche de este lunes, en Paiporta, el nivel del agua ha crecido en el barranco del Poyo. Las precipitaciones, según los registros de Avamet, han alcanzado en la localidad los 41,8 litros por metro cuadrado.

En otra localidad, en este caso Aldaia, se han superado en algunos puntos los 91 litros por metro cuadrado de precipitaciones. Y ya esta mañana, a primera hora, otro barranco, el de La Saleta, se había desbordado. En tanto que en Manises se ha llegado a los 105 litros por metro cuadrado. Cantidades todas ellas muy superiores a lo que ha llovido en Paiporta. Si bien, los vecinos recuerdan que en el día de la terible DANA, tampoco apenas llovió en la localidad.

Desde este domingo, la lluvia ha generado algunos incidentes en la localidad de Paiporta. Entre ellos, la caída de una palmera sobre un vehículo la noche del mismo domingo. También, se ha producido el desalojo de una finca a causa de una fuga de gas como consecuencia de la caída de un rayo. Esta incidencia provocó la intervención de los bomberos. Cerraron la llave de paso hasta la llegada de la compañía correspondiente. Además, hay algunas calles de la localidad sin luz. Y, hasta el momento, está cortado el camino de Santa Ana, por acumulación de agua en algunos tramos.