Las lluvias torrenciales atrapan decenas de coches en Zaragoza y emergencias rescata a sus ocupantes

Una tromba de agua y granizo ha descargado este domingo 28 de septiembre en Zaragoza, con más de 41 litros hasta las 19.00 horas (41,2), según el dato de estación meteorológica de la Aemet en Valdespartera. Las lluvias torrenciales han atrapado decenas de coches en Zaragoza. Las emergencias han rescatado a los ocupantes de los vehículos atrapados. Las lluvias han ocasionado numerosas incidencias en varias zonas de Zaragoza, especialmente en la parte norte, con calles anegadas en los barrios del Actur y Parque Goya. También se han registrado fuertes lluvias en Valencia, Castellón y Tarragona.

El paso subterráneo de las Majas de Goya, bajo la N-330, se inundó, interrumpiendo el servicio del tranvía entre Campus Río Ebro y Avenida de la Academia. Posteriormente, también se han registrado cortes entre Romareda y Mago de Oz, en Valdespartera, por lo que se activaron buses alternativos para los usuarios.

Los Bomberos de Zaragoza han realizado más de 30 intervenciones durante la jornada, destacando varios rescates de personas atrapadas en vehículos en zonas inundadas, aunque sin registrarse situaciones graves. En Santa Fe, se han rescatado a tres personas de dos coches. En María de Huerva se ha atendido una urgencia con una familia en otro vehículo.

Efectos del intenso chubasco de granizo y lluvia bajo la A2 (Actur, Zaragoza) pic.twitter.com/em4NfMqD31 — carlos/virazón (@globerourdiales) September 28, 2025

Por precaución, la Policía Local ha cortado el tráfico en la Z-30 a la altura del Barranco de la Muerte, escenario de la riada de julio de 2023.

En el barrio de Parque Goya, los bomberos han tenido que achicar el agua en el paso de Majas de Goya. Otros puntos en los que los bomberos ha tenido que achicar agua son la avenida Ilustración, Legaz Lacambra en el Actur y el Hospital Royo Villanova, ya que ha entrado abundante agua en los bajos del edificio. En este último caso, se trata de un achique convencional, sin afección grave en el funcionamiento del hospital.

El resto de servicios han sido achiques pequeños en propiedades particulares o calles en rampa que hay que inspeccionar y dejar drenar por sí mismas.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza también han prestado servicio relevante en Santa Fe, donde se ha desplazado un dispositivo con tres vehículos pesados para rescatar a tres personas atrapadas en dos coches. Además, uno de los equipos de este servicio, dada la proximidad, se ha trasladado a María de Huerva, donde se había comunicado una urgencia con una familia en un vehículo.

La zona sur también se ha visto afectada, con calles de Cuarte de Huerva que eran ríos por los que los contenedores de basura navegaban según el curso del agua. Allí el agua también ha entrado en varios garajes.