La Comunidad Valenciana recibe octubre con un cambio radical en el tiempo: «Máximas en ascenso»

El mes de octubre llega con una tregua en el tiempo en la Comunidad Valenciana. Después de dos días de alerta roja y naranja por fuertes lluvias en Valencia y Alicante, este miércoles 1 de octubre incluso suben las temperaturas máximas en el Mediterráneo. No se descarta alguna precipitación esporádica en la costa durante la primera hora de la mañana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Cambio de tiempo radical en la Comunidad Valenciana. El mes de octubre llega con sol y subida de temperaturas en el Mediterráneo después de dos días con la lluvia como protagonista. En las zonas afectadas por la DANA y en el litoral norte de la provincia de Alicante se temió lo peor con la alerta roja programada en los dos últimos días. Finalmente, las fuertes lluvias no tuvieron consecuencias mayores y, después de la tempestad, llega la calma a la Comunidad Valenciana.

Con respecto a la posibilidad de precipitación en la zona, la AEMET ha avisado de «posibles precipitaciones dispersas en el litoral a primeras horas» con algunos intervalos nubosos durante las primeras horas del día en Alicante y el sur de Valencia. Por lo demás, se espera una subida de temperaturas en la Comunidad Valenciana durante la jornada de este miércoles 1 de octubre.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso en Valencia y norte de Alicante, y en ligero ascenso o sin cambios en el resto», ha informado la AEMET sobre las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este día. En Alicante capital se llegará a los 26 ºC en algún momento del día, al igual que en Elche u Orihuela. Las mínimas en la zona rondarán los 18 ºC. En Valencia la máxima será 25 ºC y en Gandía también se llegará a los 26 ºC. En Castellón capital también se registrará máxima de 25 ºC con una mínima de 15 ºC durante la noche.

Esta es la predicción del tiempo por parte de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este miércoles 1 de octubre:

Intervalos nubosos en Alicante y sur de Valencia, con posibles precipitaciones dispersas en el litoral a primeras horas, tendiendo a cielo poco nuboso; en el resto se espera cielo poco nuboso. Por la mañana, brumas y probables bancos de niebla en interiores de Valencia y Alicante. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso en Valencia y norte de Alicante, y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Viento del nordeste en el litoral de Alicante, disminuyendo a flojo la segunda mitad del día; en el resto se espera viento flojo variable, tendiendo por la tarde a sur y sureste flojo en el litoral.