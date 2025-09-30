Valencia sigue en alerta máxima por fuertes lluvias: la AEMET lo confirma

Valencia y la Comunidad Valenciana en general siguen en alerta por fuertes lluvias. Después de una jornada marcada por las precipitaciones e inundaciones en localidades alrededor de la capital, la AEMET también ha decretado la alerta naranja para este martes 30 de septiembre. La amenaza está en el litoral de Valencia y en la zona norte de la provincia de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Una parte de la Comunidad Valenciana sigue en alerta naranja por tormentas «localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en litorales y prelitorales de Valencia y norte de Alicante». La AEMET ha decretado la alerta naranja en estos puntos del Mediterráneo, donde se espera, durante la primera parte del día, una precipitación acumulada en 12 horas de hasta 140 mm en el litoral norte de Alicante. En la zona sur de esta provincia también se esperan 100 mm en 12 horas hasta las 11.59 de este martes 30 de septiembre. También se esperan 80 mm en una hora en el litoral norte.

La provincia de Valencia también está en alerta naranja y se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 140 mm en 12 horas en el litoral norte y sur de la zona. El resto de la provincia también está en alerta amarilla por tormentas y lluvias. También se esperan 80 mm en una hora en esta zona hasta las 07.59 horas.

Por lo que respecta a la provincia de Castellón, sólo estará en alerta amarilla durante toda la primera hora de la mañana el interior sur de la provincia.

29/09 15:48 Avisos activos hoy y mañana en Comunitat Valenciana por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

La AEMET confirma la alerta por lluvias

«Chubascos acompañados de tormenta la primera mitad del día; serán localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en litorales y prelitorales de Valencia y norte de Alicante», ha informado la AEMET con respecto a los fenómenos significativos que se esperan este martes 30 de septiembre en la Comunidad Valenciana.

Cielo muy nuboso o cubierto con chubascos acompañados de tormenta, que serán localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en litorales y prelitorales de Valencia y norte de Alicante; remitirán la segunda mitad del día, tendiendo a cielo con intervalos nubosos y precipitaciones ocasionales por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso en el tercio norte y sin cambios en el resto; máximas en ascenso en la mitad norte y en descenso o sin cambios en la mitad sur. Viento moderado del nordeste en el litoral, ocasionalmente fuerte en el litoral central a primeras horas; en el interior se espera viento flojo del nordeste con intervalos de intensidad moderada, disminuyendo a viento flojo variable a últimas horas.