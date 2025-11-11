Sánchez rehuye la comisión de investigación pero envía a Morant a las Cortes a criticar a Mazón

El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, y tres de sus ministros han rechazado acudir a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. Sin embargo, ni Sánchez ni su Ejecutivo han puesto la menor objeción a que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que no es parlamentaria autonómica sino secretaria general de los socialistas valencianos, acudiera este martes a la sede parlamentaria autonómica para criticar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que este martes ha declarado de motu propio ante la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas. Diana Morant ha llegado a anunciar en ante los medios en el interior de esa sede parlamentaria de la que ella no forma parte, que van a revisar las manifestaciones de Mazón por si son susceptibles de llevarlas ante los tribunales.

Pedro Sánchez y sus ministros, además de la ex vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, habían sido llamados a comparecer por la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas. La misma ante la que este martes ha declarado Carlos Mazón.

En el caso de Sánchez, su comparecencia debía producirse este martes. Pero el Gobierno rechaza que su presidente, sus ministros o cualquier miembro en torno al Ejecutivo (véase la delegada del Gobierno o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar) vayan a declarar a comisiones de investigación de parlamentos autonómicos. Si bien, no debe ver mal que tras la comisión de investigación, una ministra, Diana Morant, que no ha participado en la comisión, ni es parlamentaria autonómica, haga declaraciones en un parlamento al que no pertenece sobre una comisión de ese parlamento a la que es ajena.

A finales de la pasada semana, el presidente de la Generalitat Valenciana remitió un escrito a las Cortes en el que, a diferencia de Pedro Sánchez, Carlos Mazón mostraba su interés por comparecer ante la comisión de investigación de la DANA. Hasta el punto, que rechazaba que se le otorgaran los tres días de gracia desde su convocatoria para hacerlo cuanto antes. Mazón fue, en su día, también, el impulsor de esta misma comisión de investigación. Y ya entonces, en noviembre de 2024, anunció que él mismo iría a declarar ante esa misma comisión de investigación.

Así, que este 11 de noviembre, en la misma silla de sede parlamentaria en que debería haber estado declarando ante la comisión de investigación de la DANA en Valencia Pedro Sánchez, quien daba la cara era Carlos Mazón.

Ni por parte del PSOE ni de Compromís ha habido la más mínima alusión a esa ausencia de Sánchez durante la comisión de investigación. Pero sí todas las críticas por parte de socialistas y nacionalista hacia Mazón, que era el que sí había acudido ante la comisión de investigación y quien estaba sentado en esa sala sometiéndose a la comisión de investigación.

En cuanto a la ministra Diana Morant ha estado un buen rato criticando a Carlos Mazón y poniendo en duda su declaración, pero no ha efectuado ni un leve atisbo que pudiera sonar lejanamente a crítica ante la no comparecencia de Sánchez.