El PSOE de Morant y Bernabé no arranca ni sin Mazón: los socialistas empiezan a mirar a Rebeca Torró

El PSOE valenciano de Diana Morant y Pilar Bernabé sigue sin arrancar, aún después de la dimisión de Carlos Mazón, y la división en el socialismo valenciano es cada vez más patente. En esa situación, los socialistas empiezan a mirar hacia la secretaria de Organización de Pedro Sánchez y consellera con Ximo Puig, Rebeca Torró. A esa crisis de los socialistas, se suma la de Compromís. Si bien los nacionalistas cuentan con una base sólida en el cinturón de Valencia, ahora mismo no tienen claro volver a presentar como líder a Joan Baldoví. Y más allá de ese entorno su situación es delicada: las dos patas de la coalición, Iniciativa y Mes, tienen serias divergencias desde la marcha de Mónica Oltra. Compromís está roto en el Congreso de los Diputados y a nivel interno.

Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno de Pedro Sánchez, no ha sabido dar el empuje al partido en la Comunidad Valenciana que otros ministros sí han generado en sus territorios. A Morant, como a Sánchez, no se la recuerda por sus visitas a Valencia tras la DANA, donde la figura visible en todo ese espacio de tiempo fue Pilar Bernabé. Su bajo índice de conocimiento en la Comunidad Valenciana, lo que incluye a Alicante y Castellón, además de Valencia, tampoco augura grandes éxitos.

En cuanto a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno dirige sus pasos hacia el Ayuntamiento de la capital de la Comunidad Valenciana. Y allí tiene como rival a María José Catalá. La actual alcaldesa parece, ahora mismo, muy por delante de Bernabé. Pero Bernabé hará lo que Sánchez decida. Para eso, es su voz y sus oídos en la Comunidad Valenciana. En el funeral de las víctimas de la DANA actuó como auténtica anfitriona del acto. Llegó la primera. Y a última hora del día, seguía allí, como pudo comprobar OKDIARIO.

No está descartado, a pesar de que ella insiste en que su objetivo es llevar a Diana Morant a la Presidencia de la Generalitat, un giro de guión de última hora si se activa el proceso electoral, cosa que ahora no se contempla. El hecho de focalizarse durante meses en la oposición a Mazón ha hecho que sea más conocida por esa faceta que como aspirante a la ciudad de Valencia. Pero, con todo, tampoco le alcanza para superar al PP en las encuestas.

En las Cortes Valencianas, los socialistas tampoco están dando el juego que se esperaba en Madrid. Y no es de ahora, sino desde hace un año. Como se ha dicho, las encuestas siguen situándolos por detrás del PP. Y a quien otorgan realmente un ascenso no es ni al PSPV ni a Compromís sino a Vox.

La situación comienza a ser preocupante para la izquierda. Los socialistas se han movido, pero sólo en el primer aniversario de la DANA y tras una convocatoria muy minuciosa en la que, por ejemplo, llegaron a chequear a la militancia, solicitando a cada afiliado que manifestara si iba a acudir o no a la movilización, con nombres y apellidos.

Así las cosas, las miradas se dirigen ahora a Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE de Pedro Sánchez y consellera con Ximo Puig. Pero Torró, como le ocurre a Morant y, en menor medida a Bernabé, tampoco es persona lo suficientemente conocida por el electorado fuera del PSOE, más allá de la provincia de Valencia. Otra cuestión son los círculos económicos y empresariales, donde sí se sabe perfectamente quién es.

Rebeca Torró cuenta con la desconfianza de Ens Uneix, el partido del ex presidente de la Diputación de Valencia, el ex socialista Jorge Rodríguez, que paso a paso va conformando una base sólida para contar con representación en las Cortes Valencianas en 2027 y que, de ser así, puede resultar decisivo.

En ese estado de crisis afrontan los socialistas valencianos la situación actual. De Diana Morant, como ya publicó OKDIARIO, tampoco gusta entre las bases que su secretario de Organización sea de su misma localidad que ella (Gandía) ni los sucesivos traspiés que ha protagonizado en los últimos tiempos.

La situación es tal que la opción socialista en Valencia puede cambiar en cualquier momento. Bernabé puede convertirse en candidata autonómica. Pero, sobre todo, Rebeca Torró en caso de que Sánchez decida un buen día dar un vuelco a la situación actual y poner en marcha la maquinaria del partido.

No hay que olvidar que Diana Morant es secretaria general por un pacto alcanzado en su día por Santos Cerdán. Y ese, hoy, no es aval en el PSOE. Ni en el de Sánchez ni en el valenciano. Además, si PP y Vox pactan un nuevo candidato a la Generalitat Valenciana, la crisis latente en el PSOE valenciano tiene visos de abrirse de verdad. Será un debate de ideas. Pero también de personas y estrategia. Estos dos últimos ya están sobre la mesa. Con sólo la movilización no les da. Y Sánchez lo sabe.