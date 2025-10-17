El conseller de Educación de Mazón acusa a Morant de usar el acto de la AVL como un «mitin político»

El conseller de Cultura, Educación, Universidades y Empleo del Gobierno valenciano, José Antonio Rovira, ha acusado este viernes a la ministra de Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, de «utilizar» el acto de inicio de curso de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) «para convertirlo en un mitin político».

Para José Antonio Rovira, en ese acto «se ha perdido una oportunidad de defender la denominación y entidad del valenciano», que según ha recordado, la citada Academia Valenciana de la Lengua «tiene entre sus competencias». Además, José Antonio Rovira ha remarcado el éxito de las certificaciones automáticas de reconocimiento del conocimiento de valenciano. Unas certificaciones que tal como ya había adelantado el conseller este jueves en el Pleno de las Cortes Valencianas, han supuesto un descenso del número de alumnos que pide la exención de la lengua valenciana.

El acto, al que ha asistido el director general de Política Lingüística, Ignacio Martínez, se ha iniciado con media hora de retraso porque ha habido que esperar la llegada de la ministra, la mencionada Diana Morant, según ha confirmado el propio José Antonio Rovira.

José Antonio Rovira ha recordado que Diana Morant es la misma ministra y responsable socialista «que defiende que hay que utilizar la doble denominación valenciano catalán, vulnerando el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Y viene hoy a dar lecciones en un acto institucional en que su único argumento ha sido su ataque al Consell». Para José Antonio Rovira: «Diana Morant confunde, cada vez más a menudo, su papel en el PSOE valenciano y como ministra».

En este sentido, José Antonio Rovira ha recordado que en los últimos meses, Diana Morant «ha sido incapaz de dirigirse a la Consellería de Universidades para preguntar por la situación tras la riada». Además, ha explicado Rovira, que Diana Morant «es la misma ministra que intentó invadir competencias de la Comunidades Autónomas con su decreto sobre universidades privadas y tuvo que rectificar».

Rovira ha manifestado que Diana Morant ha acusado a la Consellería «falsamente» de querer eliminar la prueba del valenciano de las PAU, cuando no es eso lo que está plaanteando, sino que los estudiantes puedan elegir entre el examen en castellano o en valenciano o, en su caso, que sólo les compute la nota más alta de las dos a efectos de elaborar la media. Y ello, «para que puedan estar en igualdad de condiciones en el acceso a las universidades que los estudiantes de aquellas otras autonomías que hacen un examen menos por contar con una sola lengua».