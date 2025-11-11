Moreno Moya (PP CLM): «Page debería hacer dimitir a su consejero de Sanidad por el escándalo del Hospital de Toledo»

El diputado del Partido Popular por Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno Moya, ha exigido este martes la dimisión inmediata del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, tras los graves escándalos sanitarios destapados por OKDIARIO en las últimas semanas. «No entendemos cómo el consejero de Sanidad sigue estando sentado en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha», ha declarado Moreno Moya a las puertas del Congreso, tras conocerse los alarmantes retrasos de más de tres meses en el diagnóstico de cáncer en el Hospital de Toledo debido a intoxicaciones sanitarias.

El portavoz popular ha sido contundente al responsabilizar directamente al consejero: «Jesús Fernández Sanz tendría que dimitir ante el escándalo y la vergüenza que supone un retraso injustificado en unas patologías que pueden suponer el diagnóstico de cáncer para un número indeterminado de personas».

«Su gestión, ya no solamente ahora, sino durante la pandemia, fue realmente escandalosa», ha recordado Moreno Moya, quien ha señalado que «Castilla-La Mancha, durante la pandemia, fue la comunidad autónoma con la mayor mortalidad y la mayor letalidad de toda España».

El diputado del PP ha alertado de que el Gobierno de García-Page acumula ya dos graves crisis sanitarias: los retrasos en los cribados de cáncer de mama y ahora las intoxicaciones en el Hospital de Toledo que han provocado un colapso en los diagnósticos oncológicos.

Moreno Moya ha advertido de que si García-Page «sigue manteniendo al consejero de Sanidad, habrá que apuntar directamente a las responsabilidades de él como presidente de la Comunidad Autónoma por su inacción, su dejadez y su abandono hacia los pacientes del Hospital de Toledo y hacia los profesionales del Hospital de Toledo».

El parlamentario popular se ha preguntado: «¿Cuántas personas en Castilla-La Mancha pueden tener cáncer sin saberlo? Somos una región que tiene al peor gestor sanitario de toda España, como es Emiliano García-Page», ha sentenciado el diputado del PP, quien ha criticado que «nadie asume responsabilidades» pese a la gravedad de la situación.

Moreno Moya ha denunciado que los profesionales del laboratorio de anatomía patológica del Hospital de Toledo «vienen padeciendo desde hace casi un año distintas patologías» por su trabajo en unas instalaciones que se encuentran «ralentizadas, cuando no paralizadas en muchas oportunidades».

«Basta ya de callar todas las tropelías que está cometiendo el presidente de esta Comunidad Autónoma», ha concluido el portavoz del PP, quien ha apelado «a la sensibilidad y a la profesionalidad de todo el mundo para que se sepa la realidad de lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha».