Crece el escándalo de las mamografías de Page: decenas de mujeres esperando desde marzo también en Toledo

Crece el escándalo de las mamografías que dejó sin hacer el Gobierno del socialista Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha. A la situación del área sanitaria de Talavera de la Reina, donde la Junta acumuló casi cinco meses de retraso en la realización de estas pruebas a 3.000 mujeres, se suma ahora el caso de otra área, la de Toledo. Aquí, decenas de mujeres llevan también esperando desde marzo para someterse a estos tests, según ha podido saber OKDIARIO a partir de testimonios de las mismas.

En concreto, al menos decenas de mujeres se encuentran en esta situación, tanto en la comarca de los Montes de Toledo como en la Mancha Alta toledana. Así, estas pacientes relatan que no son llamadas al programa bianual de detección precoz de cáncer de mama de Castilla-La Mancha desde marzo de 2023, por lo que les correspondía haber sido citadas para el pasado marzo en el Hospital de Toledo.

Sin embargo, aseguran que no han recibido la carta, ni llamada alguna, y tampoco han sido emplazadas a hacer uso del autobús contratado por la Junta de Comunidades para recoger a estas pacientes y llevarlas hasta el hospital de Toledo a fin de hacerse estas mamografías.

Si bien tales fuentes sostienen que hay municipios de Toledo donde sí han pasado los autobuses contratados por la Junta para trasladar a las pacientes al hospital y hacerse allí las pruebas, las mismas fuentes relatan que en su zona, donde son decenas las que están por citar, no ha llegado la correspondiente carta de la Junta de Comunidades.

Con todo, estas fuentes subrayan que para ellas no es indispensable que acudan al municipio estos autobuses contratados, sino ser citadas cuando les correspondía. «Que no haya venido el autobús de la Junta a nuestro pueblo no es el principal problema, porque podemos coger nuestro coche. Lo grave es que ni siquiera nos están citando, y ya llevamos siete meses de retraso», denuncian tales fuentes.

Como prueba de estos retrasos, además de tales testimonios, OKDIARIO publica también aquí la última carta que recibió una paciente de Quintanar de la Orden tras realizarse la mamografía en mayo de 2023. La misma carta que le comunicó que no padecía «ningún alternación radiológica», le indicó que volvería a ser citada «aproximadamente en 2 años». Sin embargo, esta mujer no recibió ninguna citación el pasado mayo y tampoco la ha obtenido en los meses siguientes. Un retraso de medio año.

Última carta recibida por una paciente del área de Toledo tras hacerse la mamografía en mayo de 2023.

Entretanto, el portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno Moya, denunció el pasado jueves en sede parlamentaria que estos autobuses no estén transportando a todas las mujeres de la población diana de esta área sanitaria hasta el hospital de Toledo para hacerse allí las mamografías correspondientes.

«La acción política aquí adolece de alma, la de Emiliano García-Page. Porque ya no solamente en Talavera de la Reina y su comarca hay incidencias, sino que en el resto de la provincia de Toledo han quitado ustedes los autobuses de los pueblos para que vinieran a hacerse las mamografías a Toledo. ¿Se puede ser más indecente?», lanzó Moreno Moya al consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-Mancha, Jesús Fernández Sanz.

«Esta es la sanidad de Emiliano García-Page, sustentada en la mentira, la desidia, la dejadez y la negligencia. La apatía, la dejadez de una negligente gestión, la de Page, ha abocado a la sanidad regional a un auténtico caos por culpa de los peores gestores políticos sanitarios que podríamos tener. Y usted, señor consejero, no merece ese sillón azul. Debería marcharse», sentenció Moreno Moya, en alusión a Fernández Sanz.

A diferencia de lo ocurrido en Talavera de la Reina sobre las mamografías que dejaron de hacerse por el cierre repentino de una clínica privada concertada el pasado mayo, en dichas comarcas del área de salud de Toledo el grueso de las pruebas lo asume directamente la Sanidad pública, en este caso, el hospital de Toledo.

Una «negligencia grave»

En cuanto a lo sucedido en Talavera, las 3.000 mamografías que quedaron en el limbo, como destapó este periódico el martes 21 de octubre, Moreno afirmó en las Cortes el pasado jueves que es «un escándalo sanitario y político». El dirigente del PP acusó, además, al Gobierno de Page de saber «desde mayo que no se estaban realizando mamografías a las mujeres de la comarca y no actuar hasta octubre».

Moreno enfatizó que esta «inacción» en el caso de las mamografías supone «una negligencia grave que puede tener consecuencias irreparables para la salud de miles de mujeres», por lo que responsabilizó a Page de «jugar con la vida de las mujeres de Talavera». «Ojalá todas las pruebas fueran negativas, porque de lo contrario tendrán que depurarse responsabilidades más allá de las políticas», remachó el diputado del PP.