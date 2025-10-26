Paco Núñez (PP): «Page miente sobre las mamografías»

«Page miente sobre las mamografías». Así de rotundo se muestra Paco Núñez con Emiliano García-Page en el escandaloso asunto de las mamografías del Hospital de Talavera de la Reina desvelado por OKDIARIO. En una entrevista a este periódico, el presidente del PP en Castilla-La Mancha dice, ante todo, que «es una verdadera pena que Page haga pasar por este episodio a las mujeres de Castilla-La Mancha, especialmente a las mujeres de la comarca de Talavera de la Reina». A Paco Núñez no le extraña y viene a decir que es el sello del presidente socialista de la región: «Page gestiona de manera oscurantista y negligente la sanidad de Castilla-La Mancha».

Para Paco Núñez, Page usa a Sánchez y su supuesto antisanchismo como cortina de humo para no hablar de su gestión. Paco Núñez cree que «Page se parece cada vez más a Sánchez» y que «utiliza su mismo lenguaje». Núñez hace esta reflexión: «Gobernar no es insultar al que te lleva la contraria». El presidente socialista castellanomanchego acusó a OKDIARIO de difundir un bulo al destapar la noticia. Paco Núñez responde a Page: «No. No es un bulo. No miente OKDIARIO. No miente el PP. No mienten las mujeres ni los médicos de Talavera. No miente el Sindicato Médico. Miente Page».

El presidente del PP en Castilla-La Mancha recuerda que desde que en mayo la empresa que realizaba las mamografías deja de hacerlas hasta este mes de octubre han pasado cinco meses sin hacerse estas pruebas. «¿Por qué el Gobierno de Page necesita cinco meses para poner solución a un problema?», se pregunta Paco Núñez. Él mismo se responde: «Porque Page pasa absolutamente de todo, está a otras cosas y no le preocupa lo que ocurre en el día a día de Castilla-La Mancha».

Paco Núñez recuerda que el tema no es baladí: «Esto es muy grave. Hay mujeres en Talavera de la Reina que pueden tener un cáncer de mama y no lo saben y que, en lugar de haberles hecho las pruebas en mayo, junio o julio, se las van a hacer en noviembre, diciembre o el año que viene. Unos días en un cáncer es gravísimo, pero unos meses puede ser irreversible». Paco Núñez recuerda la importancia de la detección precoz y, por eso, el líder regional del PP habla de la «vergüenza» que sintió escuchando a la consejera portavoz de Page decir esta semana que daba igual hacer la prueba en febrero que en diciembre.

«Que Page mienta no es una novedad porque lo hace permanentemente», dice Paco Núñez. El presidente del PP castellanomanchego pone colorado al heredero de Bono y Barreda: «Dice que se ha comunicado a todas las mujeres afectadas cuándo se les hará la mamografía y es mentira. Hay 3.000 mujeres afectadas. Lo dijo el consejero el lunes. De momento sólo han llamado a 500. Hay 2.500 mujeres en Talavera de la Reina a las que le tenían que haber hecho la prueba y que no se la han hecho. Pero, además, hay mujeres, como ha contado OKDIARIO, a las que se le ha hecho la mamografía pero no saben el resultado».

Mamografías ‘low cost’

Paco Núñez denuncia dos problemas añadidos. El primero, que Page hacía con la anterior empresa radiografías low cost: «El Gobierno de Page hace dos años contrató mamografías para la comarca de Talavera de la Reina a mitad de lo que valen y decide pagar la mitad de lo que valen. ¿Qué sucede? Que cuando uno paga la mitad de lo que vale algo, el riesgo de que no sea lo que uno pide es muy alto. Se estaban pagando mamografías a 22 € cuando el coste medio está por encima de los 35 €. ¿Qué pasa ahora? Que han tenido que contratar las mamografías a una empresa privada [Quirón] a 38 € las mismas que estaban pagando a 22. La duda es saber si las que se pagaban a 22 están bien hechas o mal hechas”. Segundo Sanz ha publicado esta semana en OKDIARIO que el gobierno regional está revisando los resultados de las mamografías para cerciorarse de que no ha habido errores.

Paco Núñez suma un segundo problema añadido para desvelar el resultado de las mamografías y saber su fiabilidad: «Faltan radiólogos en el Hospital de Talavera. El área de salud de Talavera de la Reina tiene la misma población que la provincia de Cuenca. En la provincia de Cuenca hay 13 radiólogos. El Hospital de Talavera tenía nueve radiólogos. ¿Sabe qué ha hecho Page? Los ha reducido a siete. De los nueve que había a siete. Hay menos radiólogos en Talavera para informar muchas más pruebas atrasadas: las que están sin hacer y las que hay que hacer ahora de manera urgente. No hay radiólogos. El gobierno de Page, en lugar de reforzar el área de salud de Talavera, la está mermando”. El PP ha pedido la destitución del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

Ocultación, mentiras y fin de ciclo

Paco Núñez denuncia el pasotismo del gobierno de Page desde que la empresa de las mamografías desaparece hasta este mes de octubre: «El Gobierno de Page no hizo nada hasta detectar que el asunto iba a explotar y que OKDIARIO lo iba a publicar. Es todo un despropósito de gestión».

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, que en las últimas elecciones se quedó a 800 votos de derrotar a Page, afirma en la entrevista a OKDIARIO que «Page está nervioso porque detecta que se acerca su fin de ciclo. La calle ya ha girado el pulgar hacia abajo. Él está extremadamente nervioso porque es consciente de que su etapa ha terminado, de que dentro de un año y medio dejará de ser presidente de Castilla-La Mancha y que el Partido Popular gobernará”.

Paco Núñez está convencido que el cambio está muy cerca en Castilla-La Mancha y promete esto: «Cuando lleguemos al gobierno denunciaremos las irregularidades que encontremos de la etapa de Page».