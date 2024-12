El Barcelona lleva a los juzgados a la Liga de Tebas por la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor

El Barcelona llevará a los juzgados a la Liga de Javier Tebas para poder lograr la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor a partir del mes de enero. Así lo ha anunciado Joan Laporta ante los medios de comunicación este martes en el tradicional discurso navideño. El presidente azulgrana ha anunciado varias vías para poder inscribir a estos dos jugadores y una de ellas es la judicial.

«Hemos presentado unas demandas, pero sin acritud, porque queremos tener todas las posibilidades para escribir a estos jugadores cubiertas. Si nos dan la cautelar, ya estaría. Además, apelamos a que el margen de salario que nos deja la lesión de Ter Stegen nos servirá para Dani Olmo y a Pau Víctor», señaló Joan Laporta ante los medios de comunicación este martes.

Y es que la inscripción de Dani Olmo, sobre todo, es uno de los grandes quebraderos de cabeza del Barcelona esta temporada. Lograron su fichaje el pasado verano y su inscripción fue un verdadero dolor de muelas. Le costó y mucho a la parroquia culé. Tanto que no pudo participar en las primeras dos jornadas de Liga contra el Valencia y Athletic. Debutó en Vallecas el 27 de agosto.

Hay que recordar también que Ter Stegen se lesionó el pasado 22 de septiembre en La Cerámica durante un partido contra el Villarreal. El portero alemán estará toda la temporada de baja y a ese recurso se acoge también Joan Laporta. Sin olvidar que la inscripción de Olmo se logró gracias a la lesión de larga duración de Christensen, que ya está entrenando con el grupo.

«Trabajamos en la línea de ingresar el dinero que nos marca el fair-play. En este sentido, el contrato con Nike es fundamental porque la Liga, con buen criterio, nos ha pedido que lo teníamos que pasar por Asamblea y lo tenemos que respetar. Si firmamos con Nike, el mejor contrato del mundo en equipamiento deportivo, nos daría el fair play que necesitamos y nos han dicho que tenemos que hacer esta formalidad, que haremos el sábado», afirmó Joan Laporta. Esta sería otra de las vías para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Este sábado, antes del duelo contra el Atlético de Madrid, los socios blaugranas votarán telemáticamente la firma con la marca americana.

Laporta analiza la temporada

Joan Laporta también analizó la situación actual del Barcelona en materia deportiva tras la derrota del pasado domingo contra el Leganés en Montjuic: «Podríamos estar mejor, pero no soy de los que le gusta mirar atrás. Hoy por hoy, es como si empezase la Liga para nosotros y vamos primeros. En este sentido, vemos el vaso medio lleno y esta es la mentalidad que deben tener los jugadores y el cuerpo técnico. La tenemos desde la Junta Directiva. Claro que me gustaría estar a 7-8 puntos, hemos perdido algunos que no deberíamos haber dejado escapar y es cierto que nos hemos despistado un poco, pero eso ya ha pasado. Hay que mirar hacia adelante y mentalizar al equipo que cada partido es de Champions».