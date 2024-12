La premonición de Ansu Fati que afecta de lleno a la carrera de Lamine Yamal

Un jugador que sabe lo que es sufrir con las lesiones, pese a su corta carrera como profesional, es Ansu Fati. El canterano, ahora en el ostracismo en Can Barça, hubo un tiempo que fue llamado, como muchos otros, el sucesor de Leo Messi. Fue su capacidad goleadora, ese olfato incuestionable, lo que le hizo salir del caparazón con sobresaliente precocidad, aunque el infortunio de una lesión grave y la problemática que viene después con ella, con malas decisiones y demasiado tiempo de baja, lo tornó todo en tragedia. Es por eso que, con todo lo vivido por Ansu Fati, sus palabras hace pocos meses atrás sobre el futuro de Lamine Yamal ganan relevancia hoy, tras conocer una nueva lesión del joven.

Ansu Fati estaba destinado a ser un jugador diferencial, quizá no tanto como lo que hoy proyecta Lamine Yamal, pero sí un futbolista tocado por una varita cuando se encontraba cerca del área, un matador. Apenas tuvo tiempo para sentir la presión cuando llegó una lesión que lo cambiaría todo. Una lesión que, aunque grave, salen de ella muchos futbolistas, pero la suya en concreto condujo hacia un camino tortuoso, de casi dos años de baja, por una serie de decisiones quizá mal gestionadas.

La presión que vivió el joven llegó después, cuando se apremiaba a su recuperación y cuando se quería, que nada más volver, fuera el mismo de antes. En su vuelta lo único que llegaron fueron nuevas lesiones y críticas demoledoras que, para un chaval tan joven, tuvieron que ser difíciles de gestionar.

Es por eso que, sus declaraciones a Mundo Deportivo a principios de junio, tienen un poder incuestionable ahora con Lamine Yamal, nuevamente lesionado, en principio entre tres o cuatro semanas de baja. Ansu Fati, que sabe lo que son las lesiones mejor que nadie en el contexto Barça, que es un canterano que despuntó muy joven, ya avisó de que hay que cuidar a los que llegan de abajo.

«Con Lamine coincidí bastante la pasada temporada, en los entrenamientos y partidos. Para mí es un crack y tiene todo para llegar a ser top mundial», pronosticaba Ansu Fati sobre Yamal, del que avisaba en el Barça: «Ya está en el camino pero creo que tenemos que cuidarle y darle todo lo que necesite para que llegue ahí. Es un jugador que le puede dar muchísimo al club y, sobre todo, tenemos que protegerle. Cuando falle, que sepa que tiene gente ahí que le apoya y que pase lo que pase van a estar con él».

Ansu Fati en verano ya estaba preocupado con como el Barça lleva a los jóvenes y pedía más cuidado, lo decía públicamente, lo que pasa es que la necesidad de decir que el Barça es un club que trata muy bien a los jóvenes, hizo que estas declaraciones pasasen desapercibidas. https://t.co/KhPV6jXOBb pic.twitter.com/HIk71s1u5J — JamelMoMa (@JamelMoMa) December 16, 2024

Pedía protección Ansu Fati, y lo hacía desde la experiencia propia, en una especie de crítica a la entidad culé que no ganó relevancia a principios de junio pero que hoy sí gana sentido: «Es algo que uno vive, tengo 21 años pero he vivido muchas cosas. Cosas que me han pasado no me gustaría que le pasara a otros jugadores, sobre todo a jugadores de la cantera como Cubarsí, Lamine, Héctor y muchos más que van a venir, Fermín, Gavi y compañía».

Ansu Fati reconoció que «jugar a ese nivel con 16 ó 17 años es algo muy difícil, tienes que ser un chico muy centrado y muy capacitado» en relación a Lamine Yamal, y hacia una petición directa al Barcelona: «Lo único que pediría es que los protejan un poco más, porque ahora está yendo todo muy bien y que, cuando las cosas no vayan tan bien, pido que les protejan. Al final, somos chavales que maduramos antes pero es difícil. En un club como el Barça hay tanta responsabilidad, el mismo club tiene que proteger a sus jugadores y más a los jóvenes».